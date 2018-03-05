Какой вирус гриппа самый опасный?

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О вирусе гриппа человечество знает если не все, то очень многое. И тем не менее, каждый год по всему миру прокатываются эпидемии этой болезни, которые приводят к 3-5 млн случаев тяжелого заболевания гриппом и к 290-650 тысячам смертей.Мы знаем, что вирус постоянно мутирует — именно поэтому пока не получается сделать универсальную вакцину, которая бы защищала человека сразу на долгие годы от всех возможных штаммов. В результате мутаций на свет появляются новые и новые штаммы. От чего зависит их опасность для человека и можно ли назвать самый опасный штамм вируса гриппа на сегодняшний день, разбирался MedAboutMe.Смертельный исход при гриппе развивается во 0,01-0,2% случаев. Чаще всего в группу риска попадают дети до 2 лет и пожилые люди. У первых иммунная система еще не имеет иммунологического опыта и не способна обеспечить максимальную защиту от вируса, у вторых — она, напротив, становится менее активной в силу старения организма.Кроме того, реакция человека на вирус гриппа зависит от двух основных факторов:Сталкивался ли он раньше с этим штаммом вируса? От этого зависит, если ли у него антитела к нему, чтобы быстро среагировать и уничтожить инфекцию. Если такие антитела есть, человек может даже не заметить попытки вируса проникнуть в его организм.Насколько активно его иммунная система реагирует на вторжение вируса?Дело в том, что в ответ на атаку вируса иммунная система вырабатывает большое количество цитокинов — так называемых информационных молекул. Их роль — передача информации и согласование действий нервной, эндокринной и иммунной систем. Всего известно о более чем 30 различных цитокинах, выполняющих разные функции. Именно эти вещества «включают» воспалительные процессы, которые человек переживает в виде симптомов гриппа:характерной гриппозной ломоты в суставах и мышцах, потоков слизи и мокроты в дыхательных путях, стремительного роста температуры, головной боли, которая усугубляется тем, что на фоне высокой температуры кровеносные сосуды в тканях мозга расширяются, дополнительно повышая давление и усиливая боль. Факт!Ученые проводили исследование, в ходе которого добровольцам вводили соответствующие цитокины — и у них развивались характерные симптомы гриппа в отсутствие вируса.Резкое ухудшение самочувствия в первые дни болезни, таким образом — это защитная реакция иммунной системы, а не результат действия вируса.В худшем случае при слишком бурной реакции организма на новый для него штамм вируса может развиться цитокиновый шторм — так называется воспалительная реакция, охватывающая весь организм. Уровень цитокинов при этом превышает норму в сотни раз. Симптомы гриппа усиливаются, нарушается работа почек, развивается острая дыхательная недостаточность и синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания — риск гибели пациента возрастает многократно.По мнению исследователей, значительное число случаев смерти молодых здоровых людей во время пандемии гриппа 1918 года (печально знаменитой «испанки»), а также в период эпидемий птичьего гриппа (штаммы H5N1 и H7N9), стало результатом именно цитокинового шторма.Итак, чем более острую реакцию вызывает вирус гриппа, тем более он опасен. От развития такого состояния спасает наличие прививки.Вирус гриппа может представлять опасность и сам по себе, даже без учета реакции иммунной системы. Он поражает кровеносные сосуды, повышая риск образования в них микротромбов. Таким образом, при тяжелых формах заболевания в разных тканях возникает рассеянный тромбоз небольших сосудов. Это может стать причиной отказа отдельных органов. Чаще всего страдают легкие (геморрагическая пневмония) и мозг (отек мозга на фоне значительного увеличения внутричерепного давления). Если поражены сразу несколько органов, развивается полиорганная недостаточность.Вирус гриппа способен проникнуть в ткани миокарда — сердечной мышцы, и вызвать там воспаление — миокардит. Такие случаи составляют 15% всех осложнений гриппа. Известны случаи гибели молодых людей именно по этой причине. И именно поэтому риск инфаркта в первые 7 дней после заражения гриппом В возрастает в 6 раз.Проникновение вируса в легкие также приводит к разрушению эпителия, покрывающего стенки альвеол (легочных пузырьков). В результате значительно повышается риск развития пневмонии и нарушений дыхания.Все вирусы гриппа А обладают тропностью к клеткам, выстилающим дыхательные пути. Это значит, что они предпочитают их всем остальным клеткам тела. Но некоторые штаммы к тому же тропны к отдельным органам — и это повышает их опасность.Например, ученые сравнили три штамма этого эпидсезона — H1N1 (свиной грипп 2009 года), H3N2 (австралийский грипп), H7N7 (птичий грипп) — по их нейротропности, то есть, по степени пристрастия к нервным тканям. Оказалось, что H7N7 является нейротропным, то есть, он предпочитает проникать в центральную нервную систему и влиять на нейроны гиппокампа — это область мозга, которая отвечает за память и обучение. А вот H3N2 нейротропным не является, то есть, у него нет склонности поражать центральную нервную систему в первую очередь, но это не значит, что он не может этого делать. Делает — и тоже способен приводить к нарушениям когнитивных функций.И в качестве «вишенки на торте» можно привести сообщение немецких ученых о том, что оба этих штамма способны производить эпигенетические изменения — они влияют на активность генов, задействованных в развитии депрессии, аутизма и шизофрении.При этом третий из исследуемых штаммов — свиной грипп, нашумевший в 2009 году и вполне вероятно ставший причиной пандемии «испанки» в 1918 году, для тканей головного мозга не опасен.Молодежь может оказаться более подверженной тому или иному штамму вируса гриппа, если ранее не сталкивалась с родственными ему штаммами. Пожилые люди при этом могут избежать заражения или переносить болезнь легко, так как когда-то много лет назад уже имели опыт знакомства с ними и имеют антитела, которые может быть не в полной мере, но все-таки обеспечивают им защиту.Так, не так давно, в 2009-2010 гг. по миру прокатилась пандемия вируса гриппа H1N1. А сейчас этот штамм продолжает циркулировать в человеческой популяции, и от него даже иногда умирают люди, но ни такой заболеваемости, ни такой смертности, как несколько лет назад, уже нет.В группу повышенного риска входят люди с хроническими болезнями дыхательных путей — например, астматики. Дополнительная нагрузка в виде вируса гриппа на их легкие может привести к быстрой смерти человека. Диабетики — еще одна категория больных, для которых вирус гриппа представляет повышенную опасность. Работа их иммунной системы нарушена из-за болезни, поэтому они более восприимчивы к вирусу.Наконец, не болезнь, но специфическое состояние, также делающее человека особенно уязвимым перед вирусом гриппа — это беременность. Иммунная система в это время работает не в полную силу, так как ей приходится мириться с наличием еще одного организма и не отторгать его. Кроме того, растущий плод давит на внутренние органы, в том числе и на диафрагму, оставляя легким меньше места. Одышка, нехватка кислорода на поздних сроках — эти особенности свойственны беременному организму, и это дополнительный фактор риска развития осложнений гриппа.Однозначно ответить на вопрос: какой штамм вируса гриппа сегодня самый опасный — нельзя. Степень опасности конкретного штамма вируса гриппа определяется не только его личными характеристиками, но и характеристиками потенциальной жертвы. Сколько ей лет, с какими штаммами уже знаком ее организм, была ли она привита, имеет ли хронические заболевания и какие. Скорее всего, с самым опасным штаммом вируса гриппа нам еще предстоит познакомиться. Ученые утверждают, что человечеству не удастся избежать пандемии, и скорее всего, причиной ее будет именно вирус гриппа А. Чтобы максимально снизить риски заболевания и развития осложнений, следует ежегодно вакцинироваться от гриппа. Даже если вакцина окажется мало эффективной, как в этом году в США и в Европе, она все равно снизит риск развития смертоносного цитокинового шторма и тяжелых осложнений, затрагивающих различные органы.