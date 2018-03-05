На работу с похмельем: 7 лайфхаков, как дожить до вечера
1. Вода, вода и еще раз вода
Эта жидкость организму необходима, особенно если ты планируешь как следует выпить. Лучше всего выпивать по стакану воды после каждой рюмки или бокала, еще стакан выпить дома перед сном, а утром, во время сборов и по дороге на работу, пить столько, сколько влезет. Да, ты можешь поселиться в туалете, но будешь лучше себя чувствовать.
2. Средства от похмелья
Их много, и все действуют примерно одинаково. Как правило, одну дозу стоит принять перед сном, вторую — с утра.
3. Утренний душ
Конечно, лучше всего проспать до обеда, но если тебя с распростертыми объятьями ждут на работе,переставлять будильник по сто раз не выход. Дойти до душа может быть сложно, но он решит сразу две проблемы: запах и желание умереть на месте (чудесные свойства льющейся сверху теплой воды очевидны).
4. Удобная одежда
Если ты работаешь в компании со строгим дресс-кодом, будет сложновато. С другой стороны, надеть аккуратную (мягкую!) водолазку вместо блузки и приятные на ощупь брюки можно даже в драконовских условиях. Или ты вообще на работу не пойдешь!
5. Завтрак
Да, есть совсем не хочется, но похмелье с пустым желудком — ужасное зрелище.
6. Заседание в туалете
Если голова кружится и мысли путаются, спрячься в туалете минут на десять. Дай отдохнуть глазам и шее, очисти мозг от посторонней ерунды. В приличной компании для этого есть комнаты отдыха, что еще лучше, только постарайся не заснуть.
7. Свежий воздух
Офис не тюрьма. Открой окно, глубоко подыши, а лучше — выйди на улицу проветриться. Ты удивишься, как много хорошего сделает прекрасный загазованный воздух мегаполиса!
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