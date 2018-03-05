На работу с похмельем: 7 лайфхаков, как дожить до вечера

Никто не спорит, что пить вредно. И уж тем более в рабочие дни, когда приходится ехать в офис, мучаясь головной болью, тошнотой и прочими прелестями похмелья. Можно ли облегчить это состояние? Да! Приведенные советы универсальны, хоть что-то да поможет.Эта жидкость организму необходима, особенно если ты планируешь как следует выпить. Лучше всего выпивать по стакану воды после каждой рюмки или бокала, еще стакан выпить дома перед сном, а утром, во время сборов и по дороге на работу, пить столько, сколько влезет. Да, ты можешь поселиться в туалете, но будешь лучше себя чувствовать.Их много, и все действуют примерно одинаково. Как правило, одну дозу стоит принять перед сном, вторую — с утра.Конечно, лучше всего проспать до обеда, но если тебя с распростертыми объятьями ждут на работе,переставлять будильник по сто раз не выход. Дойти до душа может быть сложно, но он решит сразу две проблемы: запах и желание умереть на месте (чудесные свойства льющейся сверху теплой воды очевидны).Если ты работаешь в компании со строгим дресс-кодом, будет сложновато. С другой стороны, надеть аккуратную (мягкую!) водолазку вместо блузки и приятные на ощупь брюки можно даже в драконовских условиях. Или ты вообще на работу не пойдешь!Да, есть совсем не хочется, но похмелье с пустым желудком — ужасное зрелище.Если голова кружится и мысли путаются, спрячься в туалете минут на десять. Дай отдохнуть глазам и шее, очисти мозг от посторонней ерунды. В приличной компании для этого есть комнаты отдыха, что еще лучше, только постарайся не заснуть.Офис не тюрьма. Открой окно, глубоко подыши, а лучше — выйди на улицу проветриться. Ты удивишься, как много хорошего сделает прекрасный загазованный воздух мегаполиса!