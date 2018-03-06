Ученые выяснили, что происходит с памятью женщин во время беременности

Ученые дали несколько простых советов, которые помогут мамам сохранить когнитивные способности.Многие женщины в положении заводят ежедневники, из-за того, что часто забывают о важных делах и деталях, поэтому группа ученых из Университета Дикина Австралии провела длительное исследование, во время которого выяснила, что у беременных женщин действительно снижается память. Данное понятие получило название "Мамнезия".По словам экспертов, женщины в состоянии ожидания ребенка наиболее часто жалуются на забывчивость, отвлекаются во время выполнения повседневных заданий, теряют когнитивные способности именно на третьем триместре беременности.Исследователи также разработали комплекс рекомендаций при таких симптомах. Они советуют мамам рано ложиться спать, так как нехватка сна может усугублять проблемы с памятью. К тому же, если мама недостаточно отдыхает, это отражается на здоровье ребенка.Помимо этого, полезно будет заняться йогой, благодаря ей можно снизить уровень гормона стресса - кортизола, а вместо него выработать гормоны радости дофамин и серотонин, поднимающие настроение и повышающие концентрацию.Ученые также рекомендуют употреблять больше продуктов, позитивно влияющих на память - жирной рыбы, яиц, мультизернового хлеба, овощей, фруктов и черного шоколада.