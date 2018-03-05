Оставаться здоровой: медики рассказали как заботиться об организме после 50 лет

Определенные добавки и витамины помогут сохранить молодость и здоровье.После 50 лет в организме женщины происходит много изменений. Они связаны с тем, что снижается уровень женских гормонов. Со стороны опорно-двигательного аппарата страдают связки, хрящи и кости.Для их укрепления женщинам старше 50 лет рекомендуют принимать хондропротекторы еще до появления болей или каких-либо других жалоб со стороны суставов. Их прием, как правило, не вызывает никаких нежелательных последствий и не зависит от того, какие еще лекарства вы принимаете.Для укрепления костей ВОЗ рекомендует всем людям старше 50 лет принимать 1 грамм (или 1000 мг) кальция и 800 единиц витамина D в сутки.Это необходимо для нормального обмена веществ в костной ткани и мышцах. Кроме того, всем женщинам рекомендуется проходить исследование плотности костей (денситометрию) через 3-5 лет после наступления менопаузы.Она позволяет выявить уменьшение плотности костей (остеопороз). Препараты для укрепления костей не относятся к витаминам и их нельзя применять самостоятельно, а только по назначению врача (ревматолога или эндокринолога).