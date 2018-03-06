Ученые рассказали, как сохранить хрящи здоровыми

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Хрящи и кости неразрывно связаны друг с другом.Хрящ – это плотное, упругое вещество, из которого образованы наши нос и уши, а также грудная клетка и бронхи. Также он находится на концах костей и делает наши движения мягкими и плавными. Когда он повреждается или разрушается, появляется тугоподвижность и боль, которая обычно связана с развитием артрита.К счастью, существует множество простых вещей, которые позволяют сохранить хрящи сильными и здоровыми. В связи с тем, что хрящи и кости неразрывно связаны друг с другом, то эти привычки помогут и в сохранении здоровья костей. Считайте, что это своеобразный бонус! А теперь ознакомьтесь с информацией о том, как сделать так, чтобы можно было двигаться легко и без боли. Какова функция хрящей Кроме того, что из хряща образованы нос и уши, они выполняют функцию прокладки или подушки на концах костей, где они соединяются в суставы.Благодаря хрящам наши суставы двигаются легко и плавно. Однако со временем хрящи повреждаются и изнашиваются. Как результат – артрит, который сопровождается болями, тугоподвижностью, отеком. В лечении этого заболевания обычно используются обезболивающие препараты, а в крайних случаях применяются хирургические методы лечения. Хрящи изнашиваются с возрастом, но это не означает, что их нельзя сохранить здоровыми и даже более того способствовать образованию новой хрящевой ткани. А сделать это просто!Совет #1: избегайте продуктов, вызывающих воспалениеВ основе артрита и болей в суставах лежит воспаление, причиной которого могут быть продукты питания или чрезмерное напряжение. Поэтому примите на вооружение противовоспалительную диету, по которой предпочтение необходимо отдавать овощам, фруктам, цельнозерновым крупам, нежирному мясу, рыбе, а также таким растительным маслам, как оливковое и масло авокадо. Выбор достаточно большой, не так ли? Яблоки, благодаря содержащемуся в них кверцетину, способствуют производству коллагена. Кварцетина особенно много в кожуре яблок, поэтому их не следует чистить! Также в течение дня необходимо выпивать достаточное количество воды. Суставы, чтобы двигаться, нуждаются в смазке, и вода этому способствует.Совет #2: старайтесь получать большое количество витамина С и витамина DХрящевая ткань в основном состоит из коллагена. Для его производства необходим витамин С, который можно получать из цитрусовых, ягод, киви, а также из листовых овощей и брокколи. Чтобы сохранить хрящевую ткань здоровой, необходим также и витамин D. Он содержится в жирной рыбе, молочных продуктах, яйцах. Также витамин D образуется в организме человека под действием солнечного света.Совет #3: ешьте желе и заливное из рыбыСлово желатин ассоциируется у нас с десертом, так как его используют для приготовления желе, мармелада и других кондитерских изделий. Вместе с тем желатин – незаменимый источник коллагена. Коллаген, как известно, вырабатывается организмом, но при некоторых заболеваниях суставов, его содержание невысокое. Поэтому включайте в рацион холодец, фруктовое желе, заливное из рыбы. А для производства коллагена в организме необходимы продукты, содержащие белок, как животный, так и растительный. Заметим, что коллаген в желатине поддерживает не только здоровье хрящей, но и волос, ногтей, кожи.Совет #4: включите в свой рацион костный бульонУпотребление костного бульона – отличный способ пополнить запасы кальция в организме, так как во время варки кальций из костей переходит в бульон. Чтобы получить максимальное количество кальция, добавьте в бульон в процессе варки столовую ложку яблочного уксуса. Уксус способствует еще большему переходу из костей кальция и других минеральных веществ в бульон. А это значит и большее поступление этих веществ в наш организм.Совет #5: принимайте глюкозаминГлюкозамин – это вещество по своей структуре является моносахаридом. Глюкозамин вырабатывается хрящевой тканью суставов. Также организм может его получать в виде биологически активной добавки. Это способствует восстановлению хрящевой ткани. Но прежде чем принимать глюкозамин необходимо проконсультироваться с врачом. Именно он решает вопрос о необходимости его приема. Следует быть осторожными с приемом глюкозамина диабетикам, так как это все-таки углевод, простой сахар. Не рекомендуется принимать более 1500 мг глюкозамина в день. Также следует иметь в виду, что более эффективен глюкозамин сульфат.Совет #6: включайте в свой рацион серосодержащие продуктыЭто может звучать несколько неожиданно, но сера обладает противовоспалительным эффектом, уменьшает суставные боли, тормозит дегенеративные процессы в хряще. Сера содержится в репчатом луке, чесноке, а также в луке-порее, луке-шалоте и зеленом луке. Эти овощи достаточно легко добавлять в разнообразные блюда. Они придают им дополнительные вкусовые качества и насыщают их необходимыми полезными веществами. К тому же лук и чеснок регулируют уровень содержания натрия в крови.Совет #7: больше двигайтесьФизическая активность – лучший способ поддерживать здоровье хрящевой ткани, а также костей, мышц и организма в целом.+ Чрезмерное напряжение может вызвать повреждение хрящей, но разумная физическая нагрузка способствует поддержанию организма в хорошей форме, увеличивает жизненную энергию и силу. Также физическая активность положительно влияет на плотность костей, что в свою очередь предупреждает возникновение остеопороза.Совет #8: тренируйтесь в водеПоскольку обычное выполнение физических упражнений бывает болезненным, попробуйте тренироваться в воде. Двигаться в воде намного легче. Это прекрасный способ постепенного и мягкого наращивание организмом силы. Вы все делаете для того, чтобы ваши хрящи оставались здоровыми и сильными? Во всяком случае, никогда не поздно приобретать новые полезные привычки. Они улучшат питание хряща и создадут комфортные условия для его функционирования.