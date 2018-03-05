Безглютеновая диета поможет спасти от нервных болей

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Отказ от глютена (белок, содержащийся в пшенице и некоторых прочих зерновых) может предотвратить глютеновую нейропатию – расстройство, при котором ощущаются слабость, онемение или боли – как правило, в ногах или руках. Об этом сообщают ученые из Университета ШеффилдаВпрочем, традиционные симптомы непереносимости глютена – боли в животе, вздутие, газообразование – тоже могут вылиться в нервное расстройство. Сотрудники Университета Шеффилда утверждают, что чувствительность к глютену связана с периферической нейропатией, при которой повреждаются нервы вне головного и спинного мозга. 32% пацеинтов с периферической нейропатией есть и повышенная чувствительность к глютену.Ученые собрали данные 60 человек (средний возраст которых – 70 лет) с глютеновой нейропатией. Оказалось, люди, исключившие из рациона глютен, чаще справлялись с болевыми ощущениями. Кроме того, примерно 56% пациентов без болей были на безглютеновой диете.Интересно, что когда в расчет приняли все возможные факторы, значимость безглютеновой диеты возросла еще больше. Люди, следовавшие строгой диете, на 89% реже страдали от болей, как показало исследование.Интересно также, что при болезненной глютеновой нейропатии люди хуже справлялись с проверкой психического здоровья. Еще в 2010 году вышло исследование, доказавшее позитивное влияние безглютеновой диеты с точки зрения стабилизации нейропатии.