Как можно отличить грипп от простуды?

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Простуда и грипп – заболевания, затрагивающие респираторную систему, однако возникающие из-за разных вирусов. Поскольку многими симптомами они похожи, многим трудно отличить одно от другого.Грипп человек, как правило, переносит намного тяжелее, чем обычную простуду. Простуду часто сопровождает насморк, и простуда редко вызывает серьезные осложнения вроде пневмонии или бактериальных инфекций. Госпитализация при простуде тоже редко требуется. Грипп же довольно часто приводит к осложнениям, требующим стационарного лечения, особенно у людей со слабым иммунитетом.Следующая картинка может помочь нагляднее увидеть различия между симптомами гриппа и простуды: