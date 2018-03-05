Как можно отличить грипп от простуды?
Грипп человек, как правило, переносит намного тяжелее, чем обычную простуду. Простуду часто сопровождает насморк, и простуда редко вызывает серьезные осложнения вроде пневмонии или бактериальных инфекций. Госпитализация при простуде тоже редко требуется. Грипп же довольно часто приводит к осложнениям, требующим стационарного лечения, особенно у людей со слабым иммунитетом.
Следующая картинка может помочь нагляднее увидеть различия между симптомами гриппа и простуды:
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