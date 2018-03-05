Врачи объяснили, в каких случаях температуру нужно сбивать

Температура может помочь бороться с болезнью.Врачи утверждают, что при вирусных заболеваниях сбивать температуру ниже 38 градусов (а чаще – даже 38,5) вредно.Принимая жаропонижающие средства при малейшем повышении температуры, вы снижаете защитные силы организма и мешаете ему бороться с болезнью. Если у вас поднялась температура до 38 градусов, не стоит паниковать: пейте больше жидкости, соблюдайте постельный режим и наблюдайте за тем, чтобы температура не поднималась до критической отметки.Специалисты рекомендуют принимать жаропонижающие средства лишь тогда, когда отметка на градуснике достигла 38-38,5 градусов. Если же термометр показывает 39,5 и выше – необходимо срочно вызвать скорую помощь, так как повышение температуры еще на один градус может привести к возникновению серьезных осложнений на уровне сердца, органов ЖКТ, головного мозга и не только. При температуре тела 40 градусов начинаются необратимые изменения, влекущие за собой повреждения мозга.Несмотря на все вышесказанное, есть те, кому стоит сбивать температуру, не дожидаясь 38-38,5 градусов. К таким относятся люди, страдающие судорогами, болезнями сердца или почек, так как повышенная температура провоцирует дополнительную нагрузку на органы. Если у вас нет признаков вирусного заболевания или простуды, а субфебрильная (37-37,9) температура держится несколько дней, обратитесь к врачу, чтобы определить причину и исключить серьезные заболевания. Опасаться высокой температуры стоит и беременным женщинам, так как это может быть опасным симптомом.