Эксперты рассказали, какие витамины сделают нашу кожу красивой

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Каждый витамин полезен по-своему.Если витаминный «паёк», употреблённый внутрь, не отразился на внешности должным образом, значит, пришло время применять витамины ещё и снаружи. Какие из них особенно нужны коже? Все 13 витаминов, известных науке, оказывают благоприятное действие на кожу. У большинст­ва витаминов своя «специализация», но некоторые из них нужны абсолютно любому типу кожи, полезны в любом возрасте и при большинстве косметических проблем.Среди таких «универсалов» — витамины-антиоксиданты, А, С, Е.?Поскольку два из них жирорастворимые, употреблять их внутрь надо осторожно — во избежание передозировки. Наружное использование гораздо безопаснее. К тому же «переесть» витаминов из обычных магазинных кремов коже не грозит, а вот «недоесть» — запросто. Ведь большинство обычной косметики содержит активных ингредиентов совсем чуть-чуть. Как найти оптимальное средство?Во?первых, ориентируясь на цену (хороший витаминный крем не может стоить дешевле 500 рублей, а обычно обходится много дороже), а во?вторых, на рекомендации косметолога. Профессиональная косметика, конечно же, содержит больше активных ингредиентов. Но её применение требует особого подхода — неумелое использование кремов с высокой концентрацией витаминов может вызвать шелушение, раздражение, аллергическую реакцию.А теперь конкретно о каждом витамине.При его дефиците кожа быстрее сохнет, на ней появляются морщинки, пигментные пятна, тормозится процесс обновления клеток эпидермиса, из-за чего лицо приобретает землистый оттенок и даже покрывается прыщами. Добавление в крем витамина А соответственно способствует удалению ороговевших чешуек и делает кожу более мягкой, чистой, упругой и молодой, а цвет лица — безупречным. К тому же этот компонент способен увеличивать количество фибробластов, которые стимулируют выработку коллагена и эластина — «строительных» белков кожи. И ещё витамин А хорошо регулирует деятельность сальных желёз, поэтому эффективен для ухода за жирной и проблемной кожей. При этом по сравнению с другими витаминами ретинол лучше всего усваивается кожей — за счёт своей низкой молекулярной массы он легче проходит через защитный роговой слой.Можно покупать кремы с витамином А (ретинола ацетат, ретинола пальмитат), а можно отдельно наносить на кожу масляный раствор витамина А.?Самый же сильный ингредиент — чистая ретиноевая кислота. Но наносить её на неподготовленную кожу опасно — можно вызвать сильное раздражение. Лучше начать с кремов попроще или с витамина А в масле.Не зря его называют витамином молодости. Он укрепляет гидролипидную мантию кожи, защищая её от потери влаги и воздействия ультрафиолета, выравнивает кожный рельеф, регенерирует и обновляет клетки, разглаживает морщинки, предохраняет от разрушения витамины-антиоксиданты А и С, тем самым предупреждая преждевременное старение клеток. Угревая сыпь, рубцы, растяжки, пигментные пятна — с этими проблемами с помощью витамина Е справиться будет легче. Просто добавляйте несколько капель 5—10%-ного аптечного масляного экстракта этого витамина в питательный крем для вечернего ухода. Или наносите его тампоном по массажным линиям и на область мешков под глазами. Только не переборщите, чтобы не возникло аллергии. Кстати, доказано, что эффективность токоферола выше, если он работает в паре с ретинолом.Более концентрированный (20%) масляный раствор токоферола в желатиновых капсулах подходит лишь для «точечного» нанесения на пигментные пятна и мелкие рубцы. На больших объёмах его использовать опасно — можно спровоцировать раздражение и аллергию.Аскорбиновая кислота тонизирует сосуды кровеносной системы, делая их стенки более плотными. А ещё помогает вырабатывать коллаген — строительный белок, из которого состоит кожа. Одна беда: витамин С — очень нестойкое соединение, быстро разрушается под воздействием воздуха. Поэтому наносить на кожу чистый витамин С в ампулах — бесполезное занятие. Но в сыворотках и кремах используется стабильная форма L?аскорбиновой кислоты или аскорбил фосфат магния, более устойчивые во внешней среде. Правда, такие кремы и сыворотки недёшевы (от 1500 руб.). Средства с аскорбатом натрия или аскорбил пальмитатом намного дешевле, но, правда, от них не стоит ждать чудес.Они подходят не для регулярного ухода, а для решения конкретной эстетической проблемы.Любой витамин наносится только на чистую кожу.Во избежание аллергии нужно провести тест на чувствительность: нанести небольшое количество витамина на внутреннюю часть локтевого сгиба и через 20 минут проверить, нет ли покраснения, зуда.Увеличивать дозу сред­ства можно постепенно.Продолжительность курса — 10–20 дней в зависимости от конкретной проблемы.