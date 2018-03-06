

Нельзя идти в сауну после слишком интенсивной тренировки, большие температуры усилят нагрузку на организм;



После тренировки с умеренной активностью сразу идти в сауну тоже нельзя. Для начала нужно немного отдохнуть, чтобы нормализовать давление, потом принять теплый душ, чтобы подготовить тело к воздействию высоких температур, только после этого можно идти в парную;



Перед сауной нужно принимать душ без гелей для душа и мыла, эти средства уничтожают естественную защиту кожи, делая ее беззащитной перед горячим паром;



В день посещения сауны нужно употреблять больше жидкости – воды или зеленого чая;



До и после посещения сауны нельзя употреблять алкоголь;



Не нужно делать долгих заходов в сауну, лучше несколько коротких;



При ощущении головокружения или других неприятных ощущениях следует сразу же покинуть парную.



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Посещение сауны и бани очень полезно, после него человек чувствует себя обновленным физически и душевно. Как правильно ходить в сауну, что нужно сделать до и после сауны?Сходить в сауну будет лучшей идеей, если нужно избавиться от физического напряжения и моральных тягот. Во время пребывания в парной тело вырабатывает больше эндорфина, поэтому после выхода человек чувствует себя счастливым, окрыленным и беззаботным. Главная польза заключается в детоксикации организма, за одно посещение парной можно потерять более литра лишней жидкости, вместе с ней выйдут токсины и шлаки, а кожа избавится от ороговевших клеток.Во многих фитнес-клубах имеется сауна, посещение парной после тренировки уменьшит мышечную боль на следующий день за счет снижения уровня молочной кислоты и улучшения микроциркуляции крови в сосудах. Постоянное посещение парной после физических нагрузок будет способствовать нормализации артериального давления и повышения выносливости. Важно не путать баню и сауну, сауна – это сухое тепло, а в бане влажность может достигать 70%, при этом сауна намного жарче, в ней температура поднимается до 100-110 градусов, в бане температура достигает 50-70 градусов. В спортивных заведениях представлены сауны, бани встречаются гораздо реже.При помощи сауны можно похудеть, хотя сама по себе парная не является средством для похудения.Во время сеанса в сауне тело теряет не жировые отложения, а жидкость.Из-за этой особенности важно соблюдать технику безопасности, длительно пребывание в парной приводит к ожогам, обезвоживанию, потере вместе с жидкостью важных микроэлементов.Периодичность посещения сауны для каждого человека индивидуально, это зависит от особенностей организма. Практически все могут позволить себя десятиминутный сеанс с периодичностью раз в неделю, ходить в сауну каждый день нельзя никому, так как пребывание в условиях высокой температуры дает большую нагрузку на сердце. Сразу после выхода из парной нужно провести в состоянии покоя 10-15 минут, лучше всего полежать в расслабленном положении, чтобы давление пришло в норму, а затем обязательно поесть.Если в вашем фитнес-клубе имеется сауна, то не нужно стремиться попасть в нее при каждом посещении заведения. Ни в коем случае нельзя идти в парную до тренировки, это окажет непомерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Выберите отдельный день, когда вы не будете тренироваться слишком активно, к примеру, размеренно поплаваете в бассейне, а потом сходите в сауну, в этот день нужно пить больше жидкости.Несколько правил посещения сауны: