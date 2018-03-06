Почему я так сильно устаю?

Отсутствие спорта

Обезвоживание

Дефицит железа

Перфекционизм

Склонность к преувеличению

Отсутствие завтрака

Увлечение фастфудом

Неспособность отказывать людям

Работа на выходных и в отпуске

Употребление алкоголя перед сном

Увлечение кофеином

Усталость может быть следствием авитаминоза или угнетающих внешних обстоятельств, но иногда мы во всем виноваты сами. Несколько причин, по которым люди чувствуют себя усталыми.Тот, кто не занимается спортом, никогда в это не поверит, но умеренная физическая нагрузка не вызывает усталость, а наоборот прибавляет сил. Занятия спортом должны быть планомерными и регулярными, тогда они будут повышать выносливость, тренируют сердечно-сосудистую систему, способствуют усиленному поступлению кислорода и питательных веществ к тканям. Если на поход в спортивный зал времени категорически не хватает, то нужно проявлять активность хотя бы в виде получасовой быстрой ходьбы.Даже небольшая потеря жидкости существенно ухудшает самочувствие, поэтому нужно соблюдать питьевой режим. При дегидратации, то есть обезвоживании, делает кровь более густой, что усложняет поступление питательных веществ к тканям. При жаркой погоде или усиленной физической активности нужно пить намного больше, чем обычно.Железо является компонентом гемоглобина, он отвечает за транспортировку кислорода по всему телу. Недостаток железа выливается в недостаток кислорода, из которого вытекает чувство слабости и усталости. Если вы заподозрили у себя такое состояние, то нужно обратиться ко врачу, возможно речь идет о железодефицитной анемии.Люди, склонные к перфекционизму, заставляют себя делать значительно больше, чем должны. Они ставят перед собой сложнейшие цели и намеренно сокращают сроки на их достижение, в погоне за очередным достижением они забывают, что можно получать удовольствие от простых радостей жизни. Если в этом описании вы увидели себя, то первое, чему нужно научиться, это ставить разумные сроки, а также планировать свой отдых.Желание добиться всего и сразу часто оборачивается хронической усталостью и даже депрессией.Раздувание небольших неприятностей до масштабных проблем, расценивание надуманных страхов, как реальных опасностей, переживания на ровном месте очень сильно изматывают. Попробуйте спокойно проанализировать ситуацию и понять, насколько объективны ваши ощущения. Поймите, что жизненную энергию нужно тратить на реальную жизнь, а не на вымышленные опасности.Усталость – это отсутствие энергии, то есть калорий. Если вы регулярно забываете про завтрак, то не нужно удивляться, что уже к обеду вы ощущаете себя, как выжатый лимон. Лучшим в плане насыщения завтраком станет сочетание злаков и молочных продуктов, к примеру, мюсли и йогурт, к ним можно добавить любимые фрукты, как источник витаминов.В фастфуде очень много калорий, но их называют пустыми калориями. После поглощения гамбургера и картошки фри резко поднимается уровень сахара в крови, что уже является большим испытанием для организма, а затем сахар резко падает. Организм получил много калорий, но он не может их израсходовать и п-прежнему страдает от отсутствия энергии. Полезные калории приходят из здоровой пищи, богатой белком и клетчаткой.Забота о других – это похвально, но при условии, что не во вред самому себе. Привычка взваливать на себя проблемы всех друзей, родственников и коллег, оборачивается сильнейшей усталостью и потерей вкуса к жизни. Перед тем, как согласиться помочь кому-либо, подумайте, насколько обязательно ваше участие в данном деле, и вы поймете, что большинство вопросов могут решиться и без вашего участия.Отдых нужен для того, чтобы отвлечься от рабочих вопросов, восстановиться и восполнить свои силы. Если на семейном ужине вы постоянно отлучаетесь, чтобы поговорить с коллегами по работе, а во время дружеской прогулки каждые десять минут проверяете рабочую почту, то такие мероприятия нельзя назвать отдыхом. Как только придет ваш выходной, поставьте себе единственную задачу – отдохнуть от работы, отдых сегодня – это вклад в успешную работу, к которой вы будете готовы уже завтра.Поздний ужин с бокалом вина выглядит безобидно и даже романтично, но употребление алкоголя существенно снижает шансы отдохнуть и восстановиться за ночь. Если прибегать к алкоголю перед сном периодически, то через какое-то время накопившаяся усталость даст о себе знать.Чай и кофе обладают очень интересным свойством. При умеренном употреблении они бодрят и повышают работоспособность, но если превысить норму, то результат будет обратным. После того, как непродолжительный эффект от кофеина закончится, вы будете чувствовать себя еще более усталым. Старайтесь выпивать за день не более двух кружек кофе и делать так, чтобы это происходило не в вечернее время.