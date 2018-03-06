Употребление рыбы защищает от рассеянного склероза

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Американские исследователи выяснили еще один бонус, связанный с регулярным употреблением рыбы. Они показали, что у тех, кто ест рыбу хотя бы раз в неделю, либо употребляет ее 1-3 раза в месяц и каждый день пьет витамины с рыбьим жиром, риск развития рассеянного склероза снижен на 45% по сравнению с теми, в чьем рационе отсутствует и рыба, и витамины.Аннетт Лангер-Гоулд (Annette Langer-Gould) поясняет, что ей и ее коллегам уже удалось показать, что регулярное употребление рыбы снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний – теперь же они показали, что этот продукт способен защитить и от рассеянного склероза.В проведенном американскими учеными исследовании приняли участие более 1100 человек, средний возраст которых составил 36 лет. Примерно у половины из них был диагностирован рассеянный склероз или обнаружен клинически изолированный синдром – раннее проявление симптомов заболевания, при обнаружении которого врачи не могут сделать прогноз о форме заболевания и его дальнейшем прогрессировании. Бывают случаи, когда после того как пациент чувствует усталость и проблемы с передвижением, его состояние нормализуется, а подобные симптомы больше не возникают никогда в жизни. У других больных заболевание прогрессирует и развивается рассеянный склероз.Исследователи также выяснили, что существует более 10 вариаций гена, продукты которого участвуют в регуляции метаболизма жирных кислот. Присутствие в геноме двух из них ассоциировано с низким риском развития рассеянного склероза и употребление рыбы на эту вероятность не влияет.Ученые считают, что содержащиеся в рыбе омега-3-жирные кислоты обладают нейропротективным и противовоспалительным эффектом, а потому снижают вероятность развития болезни. Впрочем, авторы пока не знают, действительно ли существует такая причинно-следственная связь.В исследовании не изучалось, как употребление рыбы влияет на прогрессирование болезни у пациентов, которые уже страдают рассеянным склерозом умеренной тяжести или еще более серьезной формой заболевания. Они, однако, полагают, что рыба в любом случае будет полезна для сердца и вреда от нее не будет.