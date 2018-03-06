Фитнес не замедляет старение?

Миллионы из нас проводят часы, обливаясь потом при выполнении разных упражнений в тренажерном зале, надеясь выглядеть моложе и замедлить старение. Исследования же показывают, что спорт не останавливает потерю мышечной массы из-за возрастных изменений.Теперь, когда вы задумаетесь о замедлении процесса старения, то спокойно можете потакать своей лени, оставаясь на диване. Потому, что с возрастом происходит потеря мышечной массы, приводящая к снижению уровня метаболизма нашего организма. Это в свою очередь чревато накоплением излишних количеств жировой ткани. Хрупкость костей у пожилых людей также связана именно с потерей мышечной ткани.Возрастное изменение метаболически активных мышц называется саркопенией. Она проявляется снижением тонуса мышц, уменьшением количества активных волокон.Как установили последние исследования, регулярные физические упражнения не смогут остановить потерю тонуса наших мышц с возрастом. Этим заявлением исследователи попытались оспорить давнее убеждение, что бездействие в значительной степени ответственно за потерю мышечной массы.Согласно заявлению профессора Джейми Тиммонс, работающего в университете Лафборо, результаты проведенного исследования таковы: простой связи между старением мышечных волокон и отсутствием физической нагрузки не существует.Для проведения исследования были использованы большие объемы статистических данных из медицинских учреждений Великобритании и США.Исследователи не смогли заметить какое-либо существенное влияние физической активности на возрастные биологические изменения мышечной массы. Поэтому все зависит от конкретных особенностей человеческого организма: для некоторых людей упражнения могут дать хорошие функциональные результаты, но на иных тренировки не окажут никакого воздействия.Профессор Тиммонс сказал, что 1/4 людей просто не могут набрать дополнительную мышечную массу, даже если они постоянно тренируются и подвергаются различным нагрузкам. Он добавил, что одинаковый подход для всех здесь абсолютно невозможен.Исследователи обнаружили специфические химические маркеры, вырабатывающиеся при старении мышц. Это дало им возможность точно выявить эффективность различных физиологических нагрузок на рост мышечной массы.Профессор Тиммонс, специалист в области системной биологии департамента Спорта и Физических упражнений, заявил: «Мы обнаружили, что здесь нет абсолютно никакой связи. Основной проблемой старения является потеря мышечной массы, а 25 процентам людей вообще бесполезно выполнять физические упражнения и наращивать мышцы».Он предупредил, что многие упражнения могут, в конечном счете, привести к тому, что один из десяти человек начинает страдать от высокого кровяного давления или диабета. Профессор добавил: «Наше общественное здравоохранение уделяет большое внимание физической активности, которая во многих случаях не дает какого-либо эффекта.Поэтому для многих людей лучше было бы потратить лишнее время на выбор правильной диеты или дополнительный сон.