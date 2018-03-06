Австралийские ученые развеяли популярный миф о женском теле

В исследовании приняли участие 13 женщин.Группа учёных из Австралии поделилась результатами своего исследования, доказав, что наличие загадочной "точки G" на теле у женщин является не более чем обычным мифомИсследование проводилось научными работниками из медицинского центра Мельбурна. Подопытными выступили 13 женщин возрастом от 30 до 97 лет, которые согласились к подробному осмотру их тела. Основной задачей, которую ставили перед собой эксперты, был поиск нервных окончаний, издавна "клубок" принято называть “точкой G”.Эксперты постарались рассмотреть под микроскопом и обследовать каждый дюйм женщин. Однако ни одной загадочной “точки наслаждений” они не обнаружили. По мнению ученого Эрнеста Грэфенберга, “обитель желаний” находится на передней части влагалища. Однако коллеги немецкого врача оспаривают это открытие, считая, что эксперт путает простое удовольствие при сексе скоплением нервных окончаний.Впервые о “точке наслаждений” стало известно в начале двадцатого века, ее обнаружил и описал тот же специалист – Грэфенберг. Противником этой теории стал доктор Натан Хоаг, предположивший, что то, что называют “особой зоной”, всего лишь один из видов клиторального оргазма.