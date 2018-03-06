Пять самых распространенных басен о ГМО

Человек, всерьез говорящий о вреде ГМО, плохо посещал уроки биологии в школе или тогда ему этот предмет преподавал плохой учитель.Миф №1. Потребляя ГМО, человек становится мутантом. Якобы измененные гены продуктов встраиваются в геном человека. Конечно, Человеком-пауком не станешь, но будешь героем страшилок.Ученые заверяют, что геном человека очень надежно защищен. Съев краба, геном которого попадет в организм, вы не станете ходить характерной для него походкой.Миф №2. ГМО — разновидность яда. Генная модификация может быть разной, как и в салат можно положить разную начинку (свежие овощи или крысиный яд). Вряд ли кто-то из производителей продуктов питания будет заинтересован не в длительном потреблении, а в скоропостижной смерти потребителей.Миф №3. Любой продукт без ГМО полезен. Полный бред, не модифицированный продукт может быть не полезен и даже очень вреден. Например, на собственном же огороде растущие овощи можно перекормить удобрениями. Еще один пример уже не из категории плодово-овощной продукции — маргарин без ГМО, но с вредными трансжирами.Миф №4. Вокруг уже нет продуктов без ГМО, поэтому и дети рождаются не с тем здоровьем, и трава не такая зеленая, и небо не такое голубое. Продуктов без ГМО еще очень много, причем продуктов как хорошего, так и плохого качества.Миф №5. ГМО провоцирует развитие аллергии, онкозаболеваний и бесплодия. Все модифицированные организмы проверяются на аллергены с целью выявить белки, способные провоцировать пищевые реакции.Словом, есть нужно вкусно, полезно и разнообразно, а также не забивать голову «страшными» аббревиатурами.