Что произойдет с телом, если есть 3 яйца в день

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Диетологи какое-то время не очень доверяли яйцам: повышенный холестерин сваливали именно на этот продукт. Однако последние исследования говорят обратное: включите в свой дневной рацион всего лишь 3 яйца и посмотрите, как улучшится здоровье в очень короткие сроки!Кальций очень плохо усваивается нашим организмом без витамина D. А яйцо остается одним из немногих продуктов, где этот витамин есть. Хотите пореже ходить к стоматологу? Не исключайте яйца из рациона.Завтрак, в котором есть яйца, наполняет человека энергией на целых полдня. Вспомните сами, как редко тянет перекусить, если на завтрак было яйцо. Дело в том, что обилие питательных веществ и аминокислот в этом продукте поддерживают важные функции организма. Яйца будут просто незаменимы для тех, кто постоянно ведет активный образ жизни.Весной подавляющее большинство людей проходит неприятный период авитаминоза. Можно, конечно, справиться с этим при помощи аптечных витаминных комплексов, но зачем, если будет достаточно просто есть яйца. В них содержатся витамины группы A, D, E, B3, B6, B12; минералы и микроэлементы йод, цинк, кальций, магний, железо и фосфор.Лецитин и холин, содержащиеся в яйцах, способствуют скорейшему выводу жиров и холестерина из тела. Сами по себе яйца низкокалорийны, так что можно не бояться за стройность фигуры.Помимо всего прочего, яичный желток богат лютеином и зеаксантином, которые препятствуют возникновению катаракты. Кроме того, уже упомянутый витамин А жизненно необходим нашим глазам — без него велика вероятность развития куриной слепоты даже в раннем возрасте.На одно яйцо приходится примерно 6 граммов белка. Таким образом, тремя яйцами можно заменить кусок мяса. Белок же очень важен для активного человека: потеря веса, контроль гипертонии и здоровье костей завязаны именно на этом элементе.Содержащаяся в яйцах фолиевая кислота нормализует систему кровотворения, тем самым укрепляя и всю сердечно-сосудистую систему. Врачи рекомендуют постоянно есть яйца еще и поэтому.