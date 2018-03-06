Что произойдет с телом, если есть 3 яйца в день
Кости и зубы
Кальций очень плохо усваивается нашим организмом без витамина D. А яйцо остается одним из немногих продуктов, где этот витамин есть. Хотите пореже ходить к стоматологу? Не исключайте яйца из рациона.
Прилив энергии
Завтрак, в котором есть яйца, наполняет человека энергией на целых полдня. Вспомните сами, как редко тянет перекусить, если на завтрак было яйцо. Дело в том, что обилие питательных веществ и аминокислот в этом продукте поддерживают важные функции организма. Яйца будут просто незаменимы для тех, кто постоянно ведет активный образ жизни.
Вместо витаминных комплексов
Весной подавляющее большинство людей проходит неприятный период авитаминоза. Можно, конечно, справиться с этим при помощи аптечных витаминных комплексов, но зачем, если будет достаточно просто есть яйца. В них содержатся витамины группы A, D, E, B3, B6, B12; минералы и микроэлементы йод, цинк, кальций, магний, железо и фосфор.
Диетический продукт
Лецитин и холин, содержащиеся в яйцах, способствуют скорейшему выводу жиров и холестерина из тела. Сами по себе яйца низкокалорийны, так что можно не бояться за стройность фигуры.
Острое зрение
Помимо всего прочего, яичный желток богат лютеином и зеаксантином, которые препятствуют возникновению катаракты. Кроме того, уже упомянутый витамин А жизненно необходим нашим глазам — без него велика вероятность развития куриной слепоты даже в раннем возрасте.
Белковый заряд
На одно яйцо приходится примерно 6 граммов белка. Таким образом, тремя яйцами можно заменить кусок мяса. Белок же очень важен для активного человека: потеря веса, контроль гипертонии и здоровье костей завязаны именно на этом элементе.
Укрепление сердца
Содержащаяся в яйцах фолиевая кислота нормализует систему кровотворения, тем самым укрепляя и всю сердечно-сосудистую систему. Врачи рекомендуют постоянно есть яйца еще и поэтому.
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