Не нарушайте ритмы. Хорошо работает тот, кто хорошо спит
Не нарушайте ритмы
Частые недосыпания и бессонница (инсомния) — серьёзные факторы снижения трудоспособности людей, причём абсолютно всех сфер деятельности. Хроническая усталость, ослабление концентрации внимания, общее физическое недомогание, вызванные инсомнией, не позволяют не только качественно выполнять свои профессиональные обязанности, но и жить в полную силу.
Причин нарушения сна очень много. Но есть одна, которая сопровождает сейчас практически каждого, — перегрузка мозга информацией из-за многочасового пользования компьютером, мобильным телефоном, телевизором.
«Конечно, нужно разбираться в причинах бессонницы, — рассказал председатель правления Ассоциации врачей общей практики Московской области Сергей Чудаков. — Человечество и медиков, в частности, всегда интересовала такая тема, как биоритмы, которые, без всякого сомнения, оказывают влияние на человека».
«Нарушение собственных и социальных ритмов, приводит к тому, что рано или поздно возникает срыв, и организм через бессонницу приходит к тяжёлым соматическим заболеваниям, — считает профессор кафедры Первого МГМУ им. Сеченова Алексей Данилов. — Не стоит забывать, что хороший полноценный сон — самое мощное из изобретённых природой лекарств».
Человек без сна
Результаты бессонницы не заставят себя ждать. Прежде всего начнутся сбои вегетативной нервной системы, неустойчивым станет артериальное давление, появятся проблемы в работе желудочно-кишечного тракта, повысится риск развития сахарного диабета и пострадает толерантность к глюкозе в целом, серьёзному риску подвергнется работа иммунной системы.
Сильно влияет бессонница и на психоэмоциональный фон: человек превращается в конфликтного, неуживчивого, раздражительного, порой и неадекватного. В некоторых случаях он даже может выпадать из социума и стать кандидатом на увольнение с работы.
«Но ещё опаснее, если невыспавшийся человек приступает к работе, — сказал доцент Института профобразования Первого МГМУ им. Сеченова, завотделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов. — Нажал не ту кнопку — не туда поехал поезд или самолёт взлетел не вовремя. Последствий потом не счесть».
В нашем организме за сон отвечает мелатонин. Его главная функция — именно регулирование сна. Но выработка мелатонина замедляется с возрастом, поэтому сон у пожилых людей часто бывает поверхностным и беспокойным. Ещё одна причина ухудшения синтеза мелатонина — нарушение суточных биоритмов. К этому может привести работа в ночную смену или смена часовых поясов.
Порой мы и сами усугубляем проблему. Ложимся спать за полночь, хотя прекрасно знаем, что здоровый сон — с 23 часов до 6-ти утра. Кроме того, мелатонин вырабатывается в полной темноте. А мы используем ночники, не задергиваем плотно шторы, весь вечер проводим около ярких мониторов компьютеров и планшетов. Избыточная освещённость по ночам не даёт мозгу вырабатывать мелатонин и тем самым нарушает нормальный сон.
«Если организм сам не справляется с недостатком мелатонина, тогда на помощь придут препараты мелатонина, например, Меларитм, — говорит М. Полуэктов. — При острой бессоннице, в основе которой лежит стресс, назначают средства, действующие достаточно быстро. Современной и безопасной группой снотворных являются антигистаминные средства первого поколения. К ним относятся препараты с действующим веществом доксиламин (Реслип или Валокордин-Доксиламин), которые обеспечивают быстрое засыпание, повышает длительность и качество сна без пробуждения в ночное время».
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