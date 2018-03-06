Рефлекс или заболевание? Чем опасна зевота

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О чем стоит задуматься, если вы часто зеваете?Многие считают зевоту совершенно безвредным и даже полезным рефлексом: когда человек зевает, его мышцы расслабляются, а мозг насыщается кислородом. Специалисты же предупреждают – частое беспричинное зевание может быть симптомом опасных болезней. Как отличить безобидную сонливость от недомогания и понять, что пора обратиться к врачу?Почему мы зеваем?Человек зевает по нескольким причинам. Это может быть психологическая «цепная» реакция, усталость, нехватка кислорода, эмоциональное и физическое перенапряжение. Чаще всего зевнуть хочется, когда «нечем дышать»: как правило, в таких случаях человек долгое время находится в душном помещении. Зевая, человек обеспечивает насыщение мозга кислородом, вентилирует его и помогает лучше работать. «Обратите внимание: стоит вам сладко зевнуть, и вскоре вам в голову придет решение проблемы, которая занимала вас с утра, или же у вас появится идея, которая принесет успех, – отмечает врач-терапевт Александр Зубарев. – Это происходит потому, что мозг в результате глубокого вдоха получил большую порцию кислорода и заработал активней».Часто человек начинает зевать, когда нервничает перед каким-либо важным событием. Во время стресса люди на уровне рефлекса задерживают дыхание, даже не замечая этого. Уровень кислорода в крови падает, и организм «заставляет» человека зевать и обеспечить приток воздуха.Правда, у зевания есть не только положительные стороны. Порой частая зевота без видимых причин может говорить о наличии у человека серьезных заболеваний – от гормональных нарушений в организме до сахарного диабета и рассеянного склероза.Зевать – вредно?Если в помещении проветрено, а ночью вы выспались, но все равно не прекращаете зевать, для вас не будет лишним провериться у врача. Регулярная зевота может быть признаком серьезных заболеваний – например, сахарного диабета. Дело в том, что при этом недуге глюкоза не попадает в клетки организма и не вырабатывает энергию. Больной чувствует при этом страшную усталость, ему постоянно хочется спать – отсюда и частое зевание.Сонливость в сочетании с зевотой может быть симптомом и другого опасного заболевания – абструктивного ночного апноэ, или длительной задержки дыхания во сне. Обычно в зоне риска находятся храпуны. Порой в процессе храпа человек внезапно перестает дышать, а потом – через несколько секунд – снова начинает. Такие задержки дыхания могут достигать минуты. Некоторые не придают этому особого значения, но на самом деле апноэ носит существенный вред организму. Пока человек не дышит, кислород не поступает внутрь, и все органы начинают работать хуже. Днем организм стремится компенсировать недостаток кислорода, и человек беспрестанно зевает.Как понять, что пора к врачу?Зевота появляется и при пониженном давлении. «Резкое снижение давления – симптом серьезных патологий, - предупреждает терапевт. – В том числе это может быть аневризма аорты, очень опасное заболевание, которое протекает практически бессимптомно и чревато негативными последствиями». Также многократное зевание может указывать на рассеянный склероз – заболевание, при котором повреждается нервная система.Врач напоминает: сама по себе зевота не может быть самостоятельным признаком заболевания. Любая болезнь проявляется несколькими симптомами. Так, при рассеянном склерозе, помимо зевоты, это нарушение координации движения, расстройство зрения, слабость в мышцах.«Частое зевание в совокупности с другими симптомами может являться признаками как эмоционального стресса или депрессии, так и гормональных нарушений или неправильного кровообращения и других болезней, – говорит Зубарев. – Если вы часто зеваете и испытываете при этом другие виды дискомфорта, обратитесь к врачу. Зевота от усталости свидетельствует лишь о том, что вам нужно получше выспаться! Часто человек зевает и просто потому, что зевает его сосед, такая «цепная реакция» всем известна. Насчет ее природы существует много разных мнений, но абсолютно точно можно сказать, что это не приносит никакого вреда. Так что, если ваш коллега или друг сладко зевает, не стесняйтесь составить ему компанию: подарите мозгу порцию кислорода!».