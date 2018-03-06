Назван лучший продукт для профилактики инсульта и инфаркта

Учёные сделали выводы на основании исследования, которое длилось 23 года.Результаты масштабного исследования показали: перец чили в рационе снижает риск преждевременной смерти, в первую очередь от инфаркта и инсульта.Авторы исследования проанализировали данные, касающиеся диеты, состояния здоровья и продолжительности жизни более 16 тысяч американцев. Наблюдения за ними велись на протяжении 23 лет. В результате ученые смогли нарисовать портрет типичного любителя острого стручкового перца — это сравнительно молодой женатый мужчина с невысоким доходом и низким уровнем образования, курящий и употребляющий алкоголь, причем в его рационе в среднем больше овощей и мяса, чем у тех, кто не любит острую пищу. При этом у любителей жгучего перца оказался в среднем ниже уровень «плохого» холестерина в крови.Расчеты продемонстрировали, что показатели общей смертности среди тех, кто регулярно ест пищу, приправленную перцем чили, на 12% ниже, чем среди тех, кто не ест острое. Потребление жгучего стручкового перца на 13% снижает риск внезапной смерти, в первую очередь из-за болезней сердца и сосудов, выяснили исследователи.На чем основано столь полезное действие стручкового перца на здоровье, пока точно не ясно. Авторы исследования предположили, что капсаицин — алкалоид, обуславливающий жгучий вкус красного перца — играет роль в клеточных и молекулярных процессах в организме, защищающих от ожирения и усиливающих кровообращение. Кроме того, капсаицин обладает антимикробным действием, которое может определенным образом влиять на кишечную микрофлору.