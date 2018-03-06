Эффективные методы снижения уровня сахара в крови

Снизить уровень сахара в крови возможно в домашних условиях.Уровень глюкозы в крови необходимо сохранять в норме и не допускать его снижения, а также повышения. Особенно это касается диабетиков и тех людей, которые подвержены риску заболеть сахарным диабетом.Обычно, в таком состоянии человек чувствует себя вялым, сонливым, раздраженным. Еще он может заметить, что часто позывы к мочеиспусканию стали частыми. Непреодолимая жажда тоже свидетельствует о том, что уровень глюкозы в крови повысился.Для того, чтобы убедиться в том, что перечисленные симптомы являются признаками повышенного сахара, нужно обратиться к врачу и сдать анализ крови.Нужно 2 раза в день выпивать овощной свежий сок из свеклы, моркови, капусты, сельдерея, огурцов, помидоров и так далее. Эффективен любой из этих фрешей, да и если готовить "микс", то пользы здоровью будет еще больше.Залейте стаканом кипятка чайную ложку молотого цикория, поставьте кипятиться на медленном огне 10 минут. Снимите с плиты, дайте настояться и употребляйте по столовой ложке 5-6 раз в день непосредственно перед едой.Лучше всего готовить его с вечера, чтобы за ночь он настоялся в термосе. Плоды заливаются кипятком и томятся на медленном огне 10-15 минут, после чего содержимое кастрюли нужно перелить в термос. Пить по стакану отвара 2-3 раза в день.Это проверенное средство для постепенного снижения уровня сахара, но для большей эффективности пить его нужно постоянно по трети стакана 2-3 раза в день.Если у вас ожирение, гипертония, наследственность, то есть в роду у кого-то уже был сахарный диабет, пользоваться этими народными методами следует регулярно в качестве отличной меры профилактики данного заболевания.