Почему болят ноги и что сделать, чтобы стало легче

Боль в ногах — явление неприятное, хоть и неудивительное. Нижние конечности в течение дня принимают на себя больше нагрузки, чем любая другая часть костно-мышечной системы. Особенно в том случае, если работа у вас стоячая или, положим, вы увлекаетесь чем-то вроде триатлона.Боль может варьироваться в очень широких пределах: от лёгкого онемения и пульсации, которые самостоятельно проходят за несколько минут, до изнурительных тянущих ощущений или судорог, способных перебить даже ночной сон. К счастью, в большинстве случаев ничем серьёзным такие приступы не грозят. Однако случаются варианты…Но прежде чем выяснять причины возникновения дискомфорта, разберёмся, когда не стоит рефлексировать над вопросом: «Почему болят ноги?», а надо как можно быстрее двигать (самостоятельно или с чьей-то помощью) по направлению к врачу.Боль не позволяет вам ходить или переносить вес тела на ногу.Очевиден открытый перелом или глубокий порез.Вы наблюдаете сразу несколько симптомов одновременно — боль, отёк, покраснение, резкое повышение температуры в конечности.Прежде чем почувствовать боль, вы услышали громкий щелчок, будто что-то выскочило в ноге, или скрежет.Наблюдаются признаки инфекции: участок кожи на ноге покраснел, стал горячим на ощупь, всё это сопровождается повышением температуры тела в целом.Нога распухла, кожа на ней побледнела и/или кажется очень холодной.Отёк наблюдается на обеих ногах и сопровождается теми или иными проблемами с дыханием.У вас сильно болят голени после продолжительного сидения. Например, после длительного путешествия в автобусе или авиаперелёта.Вы наблюдаете любую болезненную симптоматику, которая развивается в ногах без каких-либо очевидных причин.Запланируйте посещение терапевта или хирурга на ближайшее время, если:Вы регулярно испытываете боль во время или после ходьбы.Вас преследуют отёки нижних конечностей.Болевые ощущения, которые изначально были почти незаметны, кажется, нарастают в течение нескольких дней подряд.Вы заметили на ноге вздувшиеся вены, прикосновение к которым вызывает неприятные ощущения.Если ни одного из перечисленных симптомов у вас нет, можно выдыхать: скорее всего, ничего страшного с вашими ногами не происходит. Конечно, это не означает, что на дискомфорт можно забить. Но велики шансы разобраться с причинами собственными силами. Приступаем.Просто дайте им отдохнуть: лягте, по возможности приподняв ноги чуть выше уровня сердца (это можно сделать с помощью валика, подложенного под щиколотки). Такое положение улучшит венозный отток крови, уменьшит отёчность и расслабит мышцы.Приложите к той области, от которой, на ваш взгляд, исходят болезненные ощущения, завёрнутый в тонкое полотенце пакет со льдом (или, например, с замороженным горошком или иными полуфабрикатами, которые найдутся в вашей морозилке). Длительность компресса — 15–20 минут, повторять трижды в день по необходимости.Хорошо зарекомендовали себя препараты на основе ибупрофена и напроксена натрия.Массаж помогает в тех случаях, если боль вызвана судорогой или настигла вас после физнагрузки — долгой ходьбы или пробежки.Убедившись, что опасных симптомов прямо сейчас нет и облегчив состояние, можно попробовать самостоятельно проанализировать, чем вызван дискомфорт. На самом деле причин боли в ногах может быть море. Вот несколько наиболее распространённых.Или, по-простому, крепатура. Может, вы излишне перенапряглись после долгого пренебрежения тренировками. Или выбрали не слишком удобную обувь. Или, планируя 10-километровую пробежку, забыли о разминке и заминке. Всё это нередко становится причиной крепатуры, которая, к счастью, достаточно быстро проходит сама собой.Возможно, вы недавно оступились, но не придали этому значения. А между тем неловкость привела к небольшому растяжению связок или разрыву некоторого количества волокон сухожилий. Такие травмы не смертельны и чаще всего заживают сами собой, однако способны доставить несколько неприятных минут, а то и часов.Даже на самом старте это заболевание поражает периферические нервы, что аукается онемением, мурашками и болезненностью в районе голеней, икр и стоп. Дискомфорт чаще всего проявляется во время сна.Поэтому, если мурашки и судороги в икроножных мышцах стали преследовать вас уж слишком часто, нелишним будет проверить уровень сахара в крови и посоветоваться с эндокринологом.С довольно болезненными судорогами в ногах знакомы почти все будущие мамы. Причиной дискомфорта являются нарушения минерального обмена, нередко сопровождающие беременность. Чаще всего судороги возникают из-за дефицита калия, кальция, магния или витамина B6. И врачи прекрасно знают об этом: при жалобах они назначают пациенткам комплексы витаминов и микроэлементов, способные возместить недостаток важных веществ.Судороги и боли в икрах — наиболее частые симптомы недостатка кальция. Учтите: даже если вы подозреваете именно этот вариант, ставить диагноз и назначать любые препараты может только врач. Поэтому обязательно посоветуйтесь с терапевтом и сдайте рекомендованные им анализы.При варикозе нижних конечностей нарушается работа клапанов, пропускающих кровь в венах. Из-за этого вены увеличиваются в размерах, ухудшается отток крови, возникают отёки и болезненность. Причин варикоза может быть много, а обнаружившийся дискомфорт требует консультации флеболога.Мышечная боль этого происхождения носит тянущий или дёргающий характер и может усиливаться во время физических нагрузок или в холодную и сырую погоду. С подозрениями на миалгию надо обращаться к неврологу: он поставит диагноз и, если понадобится, выпишет вам противовоспалительные препараты и обезболивающие гели и мази.Распознать этот недуг можно и визуально: он нередко сопровождается увеличением размера ноги и/или появлением выпирающей косточки. Спутник развивающегося плоскостопия — ноющая боль в стопах и голенях, которая нарастает к вечеру, а также быстрая утомляемость при ходьбе. С подобными проблемами стоит обратиться к ортопеду.Это заболевание даёт о себе знать простреливающей болью от пяток до ягодиц, преимущественно по задней или боковой поверхности ноги. За помощью необходимо обращаться к неврологу или хирургу-вертебрологу (специалисту по лечению позвоночника).Как бы то ни было, нелишним будет напомнить, что диагноз может поставить только врач. А потому, если ноги болят регулярно, посоветуйтесь как минимум с терапевтом.