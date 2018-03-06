Врачи развеяли миф о полезной овсяной каше
Доводы ученых о том, почему овсяная каша может оказывать негативное влияние на фигуру, приведены в «OaNews». Большинство людей употребляют овсянку в диетических целях, но в этом случае важно именно готовить кашу из овса в виде зерен, а не употреблять в пищу готовый продукт - измельченные хлопья, подчеркнули эксперты.
Помимо этого, варить овсяную кашу нужно без сахара и без подсластителей, с минимальным количеством сливочного масла, - иначе высокое содержание углеводов и жира в блюде сведет на нет весь эффект от его употребления. Третий принцип: употребление такой каши должно быть умеренным, так как она весьма калорийна (особенно, если учесть, что в нее добавляется молоко, кусочки фруктов). Лучше всего есть овсянку во время утреннего приема пищи.
При соблюдении данных правил овсяная каша действительно может стать незаменимым элементом здорового рациона. Овсяное зерно обладает способностью связывать и выводит из организма токсичные вещества и тяжелые металлы, защищает от повышения «плохого» холестерина в крови, становится превосходным источником витамина B6, улучшающего мозговую деятельность.
Также исследователи добавили, что привычка есть овсяную кашу помогает избавиться от бессонницы и плохого настроения.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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