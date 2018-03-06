Ученые нашли способ «чинить» сердце после инфаркта

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Многие организмы обладают завидными способностями к регенерации – так, рыбы или саламандры способны восстановиться, если их сердцам по каким-то причинам был нанесен урон. Клетки, формирующие их сердечную ткань, начинают делиться, и ущерб восполняется с помощью заново «родившихся» клеток. Человеческие ткани так, к сожалению, не могут – по крайней мере, не могли до сих пор. Долгое время ученые бились над этой проблемой – как заставить делиться кардиомиоциты у взрослых? Эти клетки, как и многие другие, теряют способность к делению сразу после рождения человека, и до сих пор вернуть им ее не удавалось. Из-за того, что кардиомиоциты не делятся, ткани не регенерируют, и сердце не функционирует так, как должно. Научная группа из Института Гладстона (Gladstone Institutes) впервые смогла заставить кардиомиоциты делиться, и методика специалистов показала себя стабильной и эффективной.Работой руководил Дипак Шривастава (Deepak Srivastava). Вместе с коллегами он выделил четыре гена, которые играли ключевую роль в делении клеток. Эти гены функционировали только группой. Стимулируя их одновременную экспрессию, авторы исследования снова запустили процесс деления. Взрослые клетки формировали новую ткань, позволяя сердцу быстрее регенерировать после остановки. Эксперименты на животных с человеческими кардиомиоцитами показали, что благодаря «коктейлю» из четырех генов приблизительно 15-20% клеток получают способность делиться. Этого оказалось достаточно для существенного улучшения состояния подопытных животных. Кроме того, специалисты отметили, что им удалось добиться схожего эффекта, заменив два гена в комбинации двумя «посторонними» молекулами.