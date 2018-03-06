Ученые нашли способ «чинить» сердце после инфаркта
Работой руководил Дипак Шривастава (Deepak Srivastava). Вместе с коллегами он выделил четыре гена, которые играли ключевую роль в делении клеток. Эти гены функционировали только группой. Стимулируя их одновременную экспрессию, авторы исследования снова запустили процесс деления. Взрослые клетки формировали новую ткань, позволяя сердцу быстрее регенерировать после остановки. Эксперименты на животных с человеческими кардиомиоцитами показали, что благодаря «коктейлю» из четырех генов приблизительно 15-20% клеток получают способность делиться. Этого оказалось достаточно для существенного улучшения состояния подопытных животных. Кроме того, специалисты отметили, что им удалось добиться схожего эффекта, заменив два гена в комбинации двумя «посторонними» молекулами.
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