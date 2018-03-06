Сколько микробов «сидит» на офисном мониторе?
Подсчитано, что на офисных стульях и мониторах «гнездится» более трех тысяч микробов на квадратный сантиметр. На клавиатуре – 510, на мышке – около 250, а больше всего – на офисных телефонах, почти четыре тысячи микроорганизмов на каждый квадратный сантиметр. О мытье своей кружки тоже не следует забывать, так как в 90% случаев на ее поверхности присутствуют патогенные микроорганизмы, из которых каждый пятый – фекальная бактерия. Антибактериальные салфетки при этом не слишком эффективны, ученые рекомендуют пользоваться спреем и обрабатывать им, например, телефонные трубки и офисные столы не реже раза в неделю. Стулья необходимо пылесосить раз в неделю, а раз в месяц – полноценно мыть. Кружки и вовсе стоит забирать для мытья домой, так как на общественных губках в офисе также живет огромное количество бактерий. Все эти меры помогут снизить заболеваемость и повысят вероятность того, что офисный работник не заразится тем, чем уже болеют его коллеги.
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