Эксперт рассказал, как распознать болезни по состоянию ногтей

Существует десять основных признаков изменения вида ногтей при разных заболеваниях.Человеческий организм так устроен, что при малейшем сбое в работе он дает нам сигналы. Это проявляется на коже и языке, а именно в изменении их цветов. Ногти также сигнализируют о болезнях. Ногтевые пластинки резко реагируют на изменения, которые происходят в нашем организме, но следует учитывать и генетические факторы.Такие ногти могут сигнализировать о заболеваниях сахарного диабета, нарушении работы почек и заболеваниях кровеносной системы – анемии. Кроме этих болезней, на цвет может влиять курение и плохое самочувствие. Не маловажным является правильный уход и качество косметических средств. От этого также зависит и цвет ногтевой пластины.О нарушении работы органов сердечно-сосудистой системы свидетельствуют синие и фиолетовые цвета ногтей. К таким болезням относят как врожденные, так и приобретенные недуги, которые со временем становятся хроническими болезнями. Сигналом болезни есть и голубой оттенок ногтя. Также симптомами заболевания являются постоянная сонливость, быстрая усталость и одышка при ходьбе.К ломкостям пластины приводят заболевания и ненадлежащий уход. К этому относят признаки сахарного диабета и недугов кровеносной системы (анемия) и ЖКТ. Стрессы могут спровоцировать ломкость. А если вы болеете тиреотоксикозом, то он может повлиять на состояние пластинки. Недостаточное количество органических веществ (витаминов A и E, D и селены) и неорганических веществ (железо, цинк и кремний) влияют на хрупкость и ломкость ногтевой пластины.К утолщению ногтей приводит недостаточное их питание и грибковые заболевания. Толстый ноготь может стать от сильного удара. Ведь идет замена старого ногтя. На его месте отрастает новый ноготь, и утолщение пройдет. Если вы болеете псориазом, то он станет причиной утолщения.Если у вас ложкообразная форма пластины, тогда вам стоит сделать анализы на содержание железа, чтобы установить железодефицитную анемию. А если на вашем ногте имеет место ложкообразная впадина, тогда у вас есть гемохроматоз. Это заболевание спровоцировано поступлением железа в больших количествах с пищей. Эти вещества накапливаются и откладываются в тканях или органах.Причиной впадины является воспалительный процесс суставов и других заболеваний, вызванных различного рода грибками. К появлению ямок приводит и псориаз.Иногда бывает так, что кончики пальцев увеличиваются. Причиной тому становится пролиферация (новообразование) тканей. Такие симптомы характерны для заболеваний сердца, ЖКТ и лимфы, онкологические и заболевания кроветворения (миелолейкозе), а так же инфекционные заболевания (эндокардит). К такому симптому приводят не только болезни, но и наследственные факторы.Если у вас на ногтях проявляются такие желобки, тогда обратите внимание на состояние работы почек и печени, ЖКТ. Ведь заболевание этих органов приводят к таким симптомам. А еще и сахарный диабет может быть одним из причин. Ноготь перестал расти – тогда у вас со временем появятся желобки. Причиной этому станет плохое питание или следствие прохождения курса химиотерапии.Опорно-двигательный аппарат, почки и сердце поддаются различным заболеваниям. Характерными для этих недугов являются белые линии. Также такие линии развиваются при заболеваниях кровеносных сосудов и при авитаминозе.В медицине существует такой термин, как меланонихия полосатая. Пигментное вещество (меланин) отлаживается в организме человека, тем самым изменяя цвет ногтя (черный или коричневый). Врачи не откидают гипотезу о том, что онкологическое заболевание — меланома – могут изменить цвет ногтей.Красный цвет прожилок является следствием кровоизлияния. Образование тромбов влекут к перекрытию капилляров с внутренней стороны ногтевой пластины. Инфицированные сердечные клапаны становятся причиной излияния крови. Еще одной причиной покраснения рук может быть полученная травма.Не стоит игнорировать изменения в структуре ногтевой пластины и ее окраску. Ведь за этими нарушениями могут скрываться более серьезные проблемы, о которых мы даже, и не подозреваем. Состояние ногтевой пластины часто зависит не только от правильности ухода и используемых косметических средств, но и от заболеваний, которые скрыты от наших глаз. Поэтому, не стоит отказываться от помощи врача.