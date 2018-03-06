Стало известно, какие животные лучше всего лечат людей

Эксперты рассказали о главных направлениях зоотерапии.Пет-терапия, зоотерапия, анималотерапия – различные термины для одного метода лечения, который заключается в терапевтическом воздействии на людей при помощи разных животных. Такая терапия становится все более распространенной.Как сообщили эксперты, животные помогают ребенку научится общаться и читать, помогают людям разобраться в себе, поддерживают пожилых людей.Основным направлением анималотерапии можно назвать работу с детьми, которые имеют трудности в социализации, общении или присутствуют функций двигательной активности. Еще очень значимым направлением зоотерапии является помощь детям с синдромом Дауна. Положительный результат при пет-терапии составляет примерно 90%. Особенно, если ребенок устал от серьезного лечения, взаимодействие с животными воспринимается детьми как праздник, игра, награда.В психиатрии и психологии анималотерапия выступает как вспомогательное средство, т.е. психолог использует зверей в качестве дополнительного рабочего инструмента. Встречаются случаи, когда курс из десяти сеансов анималотерапии сопоставим по результату с полным курсом ноотропов или антидепрессантов, однако при этом не вызывает большого количества побочных эффектов и почти не имеет противопоказаний.Существуют разные виды зоотерапии. Официально используются несколько типов данной терапии:— Иппотерапия – работа с лошадьми и верховая езда.— Ихтиотерапия – работа с дельфинами в воде.— Канистерапия – взаимодействие с собаками разных пород.— Фелинотерапия – общение с кошками. Очень часто выступает как ненаправленное лечение.Подтверждено, что взаимодействие с домашним животным оказывает положительное воздействие при чувстве одиночества, стрессе, депрессии. Многим антропофобам (люди с боязнью других людей) четвероногий друг даже помог начать нормальную активную жизнь.