Ученые опровергли популярный миф о курении

С курением связано 18 видов рака.Сигаретный дым начинает вызывать генетические повреждения в течение нескольких минут. Чтобы нанести невосполнимый вред своим потомкам, не надо курить долгие годы – достаточно всего одной сигареты.Согласно последнему исследованию ученых в области токсикологии, некоторые веществ в табачных изделиях вызывают повреждения ДНК и являются причиной рака.Стивен С. Гехт, доктор философии, и коллеги отмечают в докладе, что рак легких уносит 3000 жизней каждый день по всему миру, и в основном это происходит в результате курения.Практика показывает, что вредные вещества в табачном дыме — полициклические ароматические углеводороды, или ПАУ, являются одним из виновников возникновения рака легких. До сих пор, однако, ученые не исследовали, как ПАУ становятся причиной повреждения ДНК в организме человека.Ученые постоянно отслеживали состояние 12 добровольцев, которые курили сигареты. Оказалось, уже через 15-30 минут после выкуривания сигареты в организме добровольцев происходили изменения, запускающие механизм повреждения ДНК.