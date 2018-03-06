Названа новая опасность соли

Ученые Имперского колледжа Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США выяснили, что употребление большого количества соли может быть опасно для людей с гипертензией вне зависимости от того, ведут ли те здоровый образ жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.Специалисты проанализировали рацион питания более четырех тысяч человек в возрасте 40-59 лет, участвовавших в исследовании INTERMAP, которое проводилось в 1997-1999 годах. В течение четырех дней у добровольцев отслеживали показатели здоровья, включая концентрацию ионов калия и натрия в образцах мочи, а также вес и артериальное давление. Кроме того, ученые определили количество потребляемых продуктов, связанных с низким кровяным давлением, включая фрукты и овощи, богатые витамином С, клетчаткой и омега-3-ненасыщенными жирными кислотами.Исследователи выявили корреляцию между гипертензией и употреблением большого количества соли. Каждые дополнительные семь граммов хлорида натрия связаны с увеличением систолического артериального давления на 3,7 миллиметра ртутного столба. При этом показатели кровяного давления не приходили в норму, даже если испытуемые часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.Врачи рекомендуют ежедневно употреблять не более шести граммов соли, в Великобритании люди, в среднем, потребляют 8,5 грамма соли в день, а в США, Китае и Японии — 9,6, 13,4 и 11,7 грамма, соответственно.