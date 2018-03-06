Кариес – инфекция: новый взгляд на лечение

Если рассматривать всю структуру заболеваний человеческого организма, то кариес, по разным данным, занимает 3-4 место по распространенности. О кариесе известно давно. Кариозные зубы были обнаружены в черепах неандертальцев. Но несмотря на то, что патология древняя, на самом деле лишь каких-то полвека-век назад ученые смогли понять ее причины и совершенствовать способы лечения. Портал MedAboutMe в Международный день стоматолога расскажет о новом взгляде на причины кариеса и его лечение.За всю историю изучения кариеса были сформулированы более 415 теорий его развития. На сегодняшний день некоторые оказались несостоятельными, но большая часть имеет право на существование.Так, например, теория Миллера легла в основу объяснения механизма развития кариеса: под действием молочной и пировиноградной кислоты, которую выделяют бактерии полости рта (теория не уточняет какие именно), происходит выход минералов из кристаллической решетки эмали. В итоге она становится хрупкой, неполноценной и разрушается. Дентин — нижележащее вещество зуба, также поддается химическому расплавлению под действием протеолитических ферментов и продуктов жизнедеятельности бактерий.Теория Лукомского связывает кариес с дефицитом некоторых веществ в организме: витаминов D, группы В, а также некоторых минералов: кальция, фосфора, фтора.Факт!MedAboutMe напоминает, что в формировании эмали и ее минерализации участвует более 20 минералов.Лукомский утверждал, что при недостатке питания эмаль и дентин становятся обедненными и в них нарушаются процессы обмена. Существенным минусом этой теории является отсутствие достаточных экспериментальных доказательств. Но, между тем, она до сих пор не списана со счетов.Многие из теорий объясняют ту или иную сторону развития кариеса. Но на сегодняшний день достоверно установлено и сформулировано понимание кариеса: формирование, развития и влияние на организм в целом.Патологический процесс, при котором формируется дисбаланс между процессами прихода, выхода и обмена минералов в эмали и дентине и образование кариозной полости — называется кариесом. Его причина — бактерии. Зарубежные стоматологи этот процесс именуют не иначе, как инфекцией.Некоторые теории кариеса указывали на патологическое действие бактерий, но не все ученые делали акцент именно на кариесобразующих и роли их сочетания в рамках микробной биопленки (бляшки). Под микробной пленкой понимается сообщество микроорганизмов, расположенных на определенной поверхности и имеющих все необходимые условия для своего развития.Факт!Доказано, что в образовании кариеса принимают участие более 20 видов микроорганизмов, но среди них есть самые «отпетые хулиганы»: Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius в сочетании с лактобациллами.Комментарий экспертаИсточниками инфекции для детей часто выступают сами родители. Причем, ранее считалось, что для заражения этими бактериями необходима твердая поверхность — зубы. Но последние исследования выявили кариесобразующую флору даже у новорожденных.Даже если у взрослых нет кариеса, и посещение стоматолога осуществляется лишь с целью профилактических осмотров — это не говорит о том, что опасные бактерии не живут в полости рта. Это лишь указывает на высокую способность защитной системы им сопротивляться. Но вот детский организм с ними может не справляться.Анатомо-физиологические особенности детей, такие как несовершенная иммунная защита, тонкая и недостаточно минерализованная эмаль и многое другое, значительно повышают шансы на развитие раннего кариеса.Для профилактики инфицирования, стоматологи и педиатры рекомендуют соблюдать элементарные правила гигиены: не целовать детей в губы, не облизывать детские ложки и соски с целью «дезинфекции». Кстати, ни одна зубная паста не сможет обеспечить защиту детских зубов от передачи флоры родителей!Также нельзя исключать распространение инфекции от одного ребенка к другому в детских коллективах. Отслеживать это гораздо сложнее и практически невозможно, но в тоже время родители могут применять меры профилактики кариеса.Как проходит лечение кариеса? Родители приводят ребенка на прием к стоматологу, после осмотра и записи зубной формулы начинается лечение. Доктор при помощи бормашины удаляет пораженную эмаль и дентин, обрабатывает полученную полость антисептиками и посредством пломбировочных материалов восстанавливает зуб.В большинстве своем, на этом лечение кариеса заканчивается. Стоматологи рекомендуют ряд профилактических процедур, но при отказе родителей — особо не настаивают. Зарубежные стоматологи называют такое лечение хирургическим. И с учетом того, что кариес — это инфекция, такой терапии недостаточно.При лечении любой болезни врачи пользуются определенным алгоритмом, включающий несколько видов терапии:. Ее главная задача — устранить симптомы. При этом, эти средства не воздействуют на причину болезни. Например, столь широко распространенная реклама болей в животе: спазм таблетки уберут, боль уйдет, но причина остается;, призванная нормализовать нарушенные функции органов; и только в рамках этиотропной терапии происходит воздействие и устранение непосредственной причины болезни.В соответствии с этим, механическая обработка кариозной полости — это лишь треть необходимого лечения, входящей исключительно в рамки симптоматической терапии — и не как иначе! Убрали последствия и симптомы, но не само заболевание! Вместо того, чтобы сделать все, с целью окончательного устранения кариеса, стоматологи отправляют детей домой до следующего приема, когда инфекция проявит себя вновь.За рубежом лечение кариеса, с недавнего времени, проходит более основательно. И в рамки терапии включают воздействие на все предрасполагающие факторы его развития. В России столь углубленное лечение расценивается как профилактические мероприятия, которые просто игнорируются многими детьми и родителями. Но все же уже имеются положительные тенденции, и некоторые врачи позиционируют эти мероприятия как строго обязательные.Провоцировать те изменения (т.е. полости в зубах), которые стоматологи и родители привыкли видеть у детей во рту, могут исключительно бактерии, входящие в микрофлору полости рта. Дети, которые являются носителями бактерий, совершенно не обязательно будут страдать от кариеса.Все дело в системе равновесия. Каждое действие — имеет свое противодействие. Если бактерии — это факторы агрессии, то в качестве защиты выступает местный иммунитет полости рта, сдерживающий развитие патогенной флоры. Известно, что слюна содержит лизоцим — фермент, обладающий выраженным антибактериальным действием. Также, слюна насыщает и восполняет утраченные минералы. Таким образом, поддерживается равновесие.Факт!Известно, что во время каждого приема пищи эмаль зубов стирается на 4 микрона. И после приема пищи, благодаря свойствам слюны, происходит восстановление ее объема. Для благополучного течения данного процесса, в организме ребенка должен быть достаточный запас минералов и витаминов.Стоматологи четко выделяют предрасполагающие факторы развития кариеса, которые входят в рамки определения «кариесогенная ситуация в полости рта». Поддержание системы равновесия и предугадывание последствий — будет основой лечения кариеса, как инфекции, а также при носительстве кариесобразующих бактерий.Комментарий экспертаПолость рта — самое «грязное» место человеческого организма. Обилие представителей микрофлоры просто поражает. Но несмотря на то, что большая часть из них относится к числу условно-патогенной, болезни полости рта развиваются лишь при действии предрасполагающих факторов.Дети — особенная группа пациентов. В силу несовершенной иммунной защиты, риски развития болезней в разы выше, в сравнении со взрослыми. Поэтому при лечении любой стоматологической патологии, доктора стараются действовать не только на симптомы, но и на первопричину.Кариесогенная ситуация — ряд провоцирующих факторов. Проще говоря — это основные причины, приводящие к нарушению системы равновесия. И в зависимости от того, в какую сторону склонится чаша, будет зависеть — разовьется кариес или нет.Все предрасполагающие к кариесу факторы можно условно разделить на 2 основные группы:управляемые, те, которые можно корректировать: питание, источник воды, гигиена полости рта, потребление углеводов; мало- или неуправляемые: болезни детей, нарушения обменных процессов, экстремальное воздействие (стресс, некоторые виды лечения, экология и др.), нарушения состава и свойств слюны, врожденные аномалии и пороки развития отдельных зубов, травмы и прочее.У детей младшего возраста, каждый из этих факторов имеет свое влияние на развитие кариеса.Первое, с чего начинается лечение кариеса за рубежом — действие на управляемые факторы кариесогенной ситуации в полости рта. Доказано, что при воздействии на эти звенья, интенсивность кариеса в возрастной группе детей 5-12 лет за полгода снизилась на 38%.О том, что сладости портят зубы — знают даже дети. Эта информация, можно сказать, передается на генетическом уровне. Да, это действительно так. Неправильное питание — мощный предрасполагающий фактор для развития кариеса.Также необходимо дополнительно отметить сбалансированность рациона и кратность приема пищи. Доказано, что в группах детей, которые получали сбалансированное питание, составленное диетологами, кариес встречался в разы меньше.Голодание будет способствовать нарушению работы слюнных желез и свойств смешанной слюны, что в свою очередь значительно повышает шансы развития кариеса.Правильное питание для стоматологического здоровья подразумевает исключение рафинированной пищи, полуфабрикатов, фастфуда, сладких газировок и ограничение потребления быстрых углеводов. В рационе должно быть как можно больше сырых овощей и фруктов, а также продуктов, требующих тщательного пережевывания.Коррекция рациона питания ребенка — первое, с чего начинается лечение кариеса. И этот пункт входит в рамки патогенетической и этиотропной терапии.Питьевая вода является источником многих минералов и, главным образом, фтора. Фтор — краеугольный камень в профилактике и лечении кариеса на начальных этапах его развития.Если в регионе проживания вода «мягкая» и в ней мало минералов — распространенность кариеса значительно повышена. Одними из таких регионов являются курорты Краснодарского края. И если рассматривать статистические данные, то у каждого 10-го подростка в регионе уже нет одного постоянного зуба, а к 30-35 годам в полости рта местных жителей нет 3-6 зубов. Когда в других регионах, с оптимальными показателями жесткости воды, потеря зубов в результате болезней происходит не ранее 25-30 лет.Если поменять источник воды невозможно, то в рамках патогенетической терапии, врачами назначаются препараты кальция и витамины.Чистка зубов должна начинаться с первого прорезавшегося зубика. Учитывая образ питания современных детей, присутствие «нездоровой» пищи, стоматологами рекомендовано использовать дополнительные средства гигиенического ухода: флоссы, ополаскиватели, ирригаторы, пенки.В определение «удовлетворительная гигиена полости рта» входит и умение детьми чистить зубы — полноценно очищать все поверхности зубов и язык. Чистка зубов должна продолжаться как минимум 3 минуты.Для контроля качества чистки дома, родители могут использовать специальные таблетки, окрашивающие зубной налет. Благодаря этому, слабые звенья чистки становятся заметными — оставшийся налет окрашивается в яркие цвета.При чистке зубов происходит механическое и химическое удаление микробных биопленок и зубного налета с поверхностей зубов. При образовании зубного камня, и раз в полгода, независимо от его образования, стоматологами рекомендовано проведение профессиональной чистки зубов.К числу мало управляемых факторов чаще относятся факторы, связанные с общим здоровьем детей. Считается, что на них сложно и порой невозможно действовать. Но как утверждают некоторые зарубежные специалисты, вопрос не столь серьезен, как кажется на первый взгляд. И вся проблема лишь в том, что не все доктора видят и понимают связь болезней полости рта, и кариеса в частности, с общим состоянием здоровья детей.Любые болезни внутренних органов могут стать мощными предрасполагающими факторами для развития кариеса и болезней десен. Доказано, что некоторые заболевания органов пищеварения становятся причиной развития множественной формы кариеса (декомпенсированной).Стоматологи залечивают полости, но они появляются вновь и вновь. И пока не произойдет коррекция основного заболевания, влиять на кариес в полной мере не удастся.Кариес, также влияет на течение соматических и инфекционных болезней у детей. Поэтому стоматологическое лечение входит в перечень обязательных процедур при лечении многих заболеваний.Здоровье зубов у детей во многом зависит от течения беременности, в момент, когда происходит формирование зачатков зубов и их развитие. Неблагоприятное влияние на течение беременности и ее патологии негативно сказываются на состоянии зубов у детей.Нерациональное питание матери, отказ от приема дополнительных витаминов и минералов может стать причиной развития гипоплазии эмали. Зубы у детей прорезываются неполноценными и практически не устойчивыми к кариесу.Факт!Закладка молочных зубов происходит в первом триместре беременности, постоянных — во втором. Доказано, что недостаток витамина D в организме беременных женщин повышает риски развития кариеса у детей.Слюна — основной защитник полости рта, которая воздействует на микробные биопленки и минерализует эмаль. Слюна способна нормализовать рН полости рта, сдвигать его в щелочную сторону, когда бактерии не могут полноценно размножаться и патогенное действие кислот прекращается. Известны критические значения рН: у детей при значении в 6,2 — развивается декомпенсированная, то есть цветущая форма кариеса.Нормальные свойства слюны складываются из нескольких параметров:количество выделяемой слюны. В среднем в день выделяется около 500 мл слюны, при снижении этого количества можно говорить о ксеростомии — сухости полости рта, которая имеет множество причин и всегда негативно сказывается на состоянии полости рта и всем организме; буферная емкость слюны, благодаря которой происходит нейтрализация органических кислот и поддержание рН в норме; вязкость слюны: слишком вязкая слюна, как и слишком жидкая, просто не сможет выполнять свои «обязанности». Создаются повышенные риски развития кариеса и система равновесия прекращает существовать. Травмы зубов у детейВ формировании кариеса будут иметь значение травмы — сколы эмали. Если выраженные травмы, видимые невооруженным глазом, быстро залечиваются и последствия минимальны, то с менее выраженными — сложнее. Скрытая травма — трещины и незначительные сколы эмали, открывают доступ микробным биопленкам к дентину и быстрой прогрессии кариеса. Сложностей добавляет отсутствие симптомов и видимых изменений, а также поздняя диагностика подобных травм.Поэтому рекомендованы регулярные посещения стоматолога, а после падений ребенка или создания травмирующих ситуаций, необходимо посетить врача с профилактическим осмотром.Комментарий экспертаКоробейникова Яна Александровна, врач-стоматолог, г. Тюмень:Зачастую, связь болезней внутренних органов и состояния полости не воспринимается родителями. Да и врачи общей практики не придают должного значения стоматологическому статусу ребенка.Между тем, воздействие на оба взаимосвязанных звена позволяют добиться положительных результатов в лечении патологий. Доказано, что кариесобразующая флора может осложнять течение заболеваний почек, ангины — провоцируя обострение хронических процессов и осложнения.Несмотря на то, что вышеперечисленные факторы относятся к числу мало управляемых — действовать на них можно, и даже нужно. Для достижения более успешных результатов необходимо рассматривать это воздействие не как профилактику, а именно как лечение.Комплексное действие на все провоцирующие факторы — обязательный пункт лечения. При необходимости стоит привлечь других специалистов: педиатров, гастроэнтерологов, нефрологов, эндокринологов и др.В последнее время стали популярными теории лечения кариеса антибиотиками, ведь причина — бактерии. Ополаскиватели и зубные пасты с антибактериальной направленностью многие пациенты рассматривают как обязательное средство гигиены. По их мнению — вреда не будет, а лишь польза.Использование средств с хлоргексидином и триклозаном действительно могут быть применены у детей, входящих в группы риска при цветущей форме кариеса или с наличием хронических болезней внутренних органов. Но назначать эти средства может исключительно стоматолог.Комментарий экспертаРогова Наталья Михайловна, врач-стоматолог, ЦНИИС и ЧЛХ, г. МоскваСистемное использование противомикробных препаратов в различных видах: ополаскиватели, лаки, зубные пасты, пенки или привычные таблетки без показаний, то есть исключительно для коррекции кариесобразующей флоры — не оправдано.При их приеме создаются значительные нарушения в составе и соотношении бактерий. Таким образом, может формироваться дисбактериоз полости рта. Антибиотики действуют не только на патогенные бактерии, но и полезные. А при сокращении полезной флоры — происходит разрастание вредной. В соответствии с этим, антибиотики могут назначаться лишь в ограниченных случаях, курсами. А постоянное их использование — не обоснованно и становится причиной еще больших осложнений.Кариес — это инфекция! И получить ее ребенок может именно от родителей. Профилактические мероприятия, которые рекомендуют отечественные стоматологи, необходимо рассматривать именно как лечение, и крайне серьезно относиться к советам доктора.Рекомендации стоматологов по поводу коррекции питания, лечения болезней внутренних органов, гигиенических навыков, приема дополнительных препаратов и лечебно-профилактические мероприятия в кресле, за рубежом рассматриваются именно как лечебные. По мнению зарубежных стоматологов эти мероприятия также необходимы, как и антибиотики при лечении ангины.Кстати, в рамках такого лечения, интенсивность кариеса у детей США удалось значительно снизить. Если ранее, первый кариозный зуб в полости рта появлялся в среднем к 3-м годам у каждого 2-3 ребенка, то после пересмотра подходов к лечению, кариес регистрируется лишь у одного из 10-13 ребят.