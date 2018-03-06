Электронные сигареты без никотина тоже повышают риск рака у подростков

Курение повышает риск развития рака у подростков, даже если они курят электронные сигареты, не содержащие никотина. К такому выводу пришли ученые из University of California San Francisco, проанализировав мочу и слюну 67 подростков в возрасте до 18 лет.Исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что при курении электронных сигарет организм подростка подвергается воздействию ряда канцерогенных химических веществ, которые содержатся и в обычных сигаретах.Устройства для вейпинга сегодня позиционируются как более безопасная альтернатива сигаретам, и подростки используют их примерно в три раза чаще, чем взрослые. Однако эти устройства далеко не безопасны и могут стать причиной раковых заболеваний, утверждает автор исследования, педиатр Марк Рубинштейн.“Подростков необходимо предупредить о том, что пар, который получается при выкуривании электронных сигарет, - это вовсе не безопасный пар от воды; он содержит часть токсичных веществ, которые есть в обычных сигаретах”, - отметил специалист. – “Подростки должны вдыхать воздух, а не продукты, содержащие токсины”.В рамках исследования ученые сравнили слюну и мочу подростков, которых разделили на три группы: 67 курили электронные сигареты, 17 – и электронные, и обычные сигареты. Еще 20 некурящих подростков вошли в контрольную группу.У подростков, курящих электронные сигареты, уровень опасных токсичных веществ в организме был в 3 раза выше, чем в контрольной группе. У тех, что курили и электронные, и обычные сигареты, уровень токсичных веществ был в 6 раз выше, чем у некурящих. Более того, опасные химикаты были найдены в анализах и тех подростков, что курили ароматизированные электронные сигареты без никотина.