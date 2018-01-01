Диетологи назвали фрукт, который помогает поддерживать форму

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При отсутствии индивидуальных противопоказаний бананы должны присутствовать в рационе питания, утверждают диетологи. Стройности их употребление не вредит, - напротив, бананы помогают поддерживать подтянутую форму.Эксперты в области диетологии рассказали о том, что употребление бананов оздоровляет процесс кровообращения за счет лучшей насыщаемости кислородом, а также снижает уровень холестерина в крови. Это происходит потому, что в бананах много легкоусвояемого калия, одного из важнейших минералов для тонуса сосудов и сердца. Бананы также способствуют нормализации артериального давления, снижают риск инсультов и инфарктов, появления камней в почках.Кроме того, за счет содержащихся в бананах веществ улучшается пищеварение. Входящая в их состав клетчатка питает полезные микроорганизмы кишечника, повышая его защиту от воспалительных заболеваний, вздутия. Также клетчатка поглощает токсины и эндотоксины, благодаря чему они быстрее выводятся из организма.Высокий уровень аминокислоты триптофана в бананах стимулирует выработку «гормона удовольствия» серотонина. Как итог, улучшается настроение, уменьшается чувство психологического напряжения. Помимо того, после употребления бананов в головном мозгу высвобождается дофамин, удерживающий содержание серотонина в крови. Все это отлично защищает от нервного, импульсивного переедания.В бананах также содержатся марганец и витамин С. Эти вещества стимулируют синтез белка коллагена, который отвечает за упругость кожи и влияет на состояние связок, суставов, мышц. Марганец уменьшает риск эпилепсии и болезни Паркинсона.