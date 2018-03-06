7 лучших средств против инфекций мочевого пузыря

Распространенность цистита и других инфекций мочевого пузыря постоянно растет. Немецкие врачи назвали 7 лучших средств, помогающих бороться с этими проблемами.1. Пейте больше воды. Вода вымывает бактерии из мочевого пузыря. Это помогает быстрее справиться с инфекцией. Кроме того, вода растворяет мочу, и мочеиспускание становится менее болезненным. Выпивайте не меньше 8 стаканов воды в день. Количество кофеинизированных напитков, включая кофе, чай и газировку, необходимо ограничить. Кофеин раздражает мочевой пузырь.2. Чаще посещайте туалет. Более частые мочеиспускания помогают избавиться от инфекций за счёт передвижения бактерий из мочевого пузыря. Не нужно долго терпеть, если вам хочется посетить туалет, ведь именно это время бактерии используют для размножения в мочевом пузыре. Для более частых мочеиспусканий нужно чаще пить воду.3. Антибиотики. Они убивают бактерии, вызывающие инфекции мочевого пузыря. Обычно антибиотики назначает врач, после того, как он в ходе анализа узнаёт, какие именно микроорганизмы вызвали инфекцию.4. Обезболивающие. Тяжелые инфекции мочевого пузыря могут стать причиной болей в области таза, даже если вы не отправляете естественные надобности. Антибиотики вылечат инфекцию, но еще день-два потребуется до того времени, как лекарство подействует. Именно поэтому вам нужны обезболивающие, выбор которых также следует доверить врачу.5. Согревающие прокладки. Дополнительное тепло в области живота может ослабить уровень боли, которая наблюдается во время инфекций мочевого пузыря. Прокладки особенно эффективны в комбинации с лекарствами.6. Подходящая одежда. Бактерии отлично себя чувствуют в тёплой и влажной обстановке. Именно поэтому женщинам не следует носить тесные джинсы и другие виды облегающей одежды, создающие влагу в интимной зоне. Выбирайте свободную одежду из хлопка.7. Клюквенный сок. Клюква используется в качестве натурального средства предотвращения инфекций мочевого пузыря на протяжении многих поколений. Исследования показывают, что клюквенный сок и таблетки на основе клюквы могут быть использованы в качестве лечебного средства женщинами, которые часто сталкиваются с инфекциями мочевого пузыря. Впрочем, ученые до сих пор не знают, почему клюквенный сок предотвращает эти инфекции.