Тревожность полезна при инфаркте

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Немецкие кардиологи из Технического университета Мюнхена утверждают, что у людей с тревожностью выше шансы на выживание при инфаркте миокарда, чем у обычного здорового человека.Исследователи проанализировали данные 619 пациентов, которые попали в больницу с инфарктом. У 12% из них была генерализованное тревожное расстройство.Согласно полученным данным, женщины с тревожностью получали медицинскую помощь в среднем уже через 112 минут после начала приступа. Помощь остальным пациентам оказывалась примерно на 2 часа позже.У представителей сильного пола разница в показателях была не столь высока, но тоже довольно значима: мужчины с тревожностью попадали к врачам на 48 минут раньше.Врачи напоминают, что каждые лишние полчаса после инфаркта жизненно важны для человека. Ирония судьбы в отношении пациентов, страдающих от повышенной тревожности, заключается в том, что из-за своего недуга инфаркт у них случается чаще. Но, благодаря таким особенностям психики, они быстрее обращаются за помощью — и, как результат, чаще выживают, чем обычные люди. «Это тот случай, когда практически одна болезнь защищает от другой», — комментирует профессор Карл-Хейнц Ладвиг (Karl-Heinz Ladwig).