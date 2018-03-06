Что такое лактазная непереносимость? И как ее определить?

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Родителей очень часто беспокоит вопрос, нет ли у ребенка аллергии на молоко или непереносимости какого-то его компонента. Как это определить? Нужно ли делать специальные анализы? На эти опросы отвечает наш колумнист, врач-педиатр Суламифь Вольфсон.Давайте разбираться.Есть молочный сахар, он же лактОза. Молочный сахар = лактОза, это одно и тоже. Его много в грудном молоке, в коровьем молоке, да и вообще в любом молоке.Молочный сахар переваривается в тонком кишечнике с помощью фермента лактАза. Если фермента нет или мало – возникает лактАзная недостаточность. Ее еще могут называть непереносимость лактозы или непереваривание лактозы.ЛактаАзная недостаточность = лактОзная непереносимость (непереваривание лактОзы).ПРИЧИН У ДЕФИЦИТА ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ФЕРМЕНТА ЛАКТАЗЫ МНОГО:1. АЛЛЕРГИЯ ИЛИ ИНФЕКЦИЯВирусы, бактерии или аллергическое воспаление губят клетки тонкого кишечника. В результате фермента выделяется мало или не выделяется вовсе, а без фермента молочный сахар не переваривается. Это называется вторичная лактАзная недостаточность. Вылечите инфекцию/уберите аллергию – клетки восстановятся, фермента станет больше и проблема исчезнет2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЗРЕЛОСТЬКишечник есть и клетки в нем целы, но незрелы. Из-за их незрелости фермента выделяется мало – молочный сахар не переваривается. Это называется физиологическая лактАзная недостаточность. Дайте младенцу время, все созреет и исправится само собой3. ВОЗРАСТВ процессе эволюции, чтобы старшие родственники не таскали ценное и вкусное молоко у беззащитного грудного младенца, природа придумала защитный механизм. Взрослые особи выделяют мало фермента, молочный сахар переваривается у них плохо. Это возрастная лактАзная недостаточность = возрастная гиполактАзия4. ИЗНАЧАЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ НУЖНОГО ФЕРМЕНТАКРАЙНЕ РЕДКО рождаются дети, у которых этот фермент вовсе не вырабатывается. Первичная гиполактАзия = врожденная лактАзная недостаточность. Это очень большая редкость.Существует много анализов для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз лактазной недостаточности. В ход идет все: от анализа кала на углеводы (и здесь надо помнить, что в первые месяцы жизни норма углеводов в кале доходит до 1%, а потом постепенно снижается – в 3-5 мес – 0,5-0,6%, а после года – 0,25%) до подсчета водорода в выдыхаемом воздухе или биопсии тонкого кишечника. На практике основа диагноза – характерная клиника и выраженный положительный результат после пробного лечения ферментными препаратами(Лактаза-беби, Лактраза и т.д.).А вот анализ генома для диагностики лактазной недостаточности у маленьких детей не используется!Дело в том, что есть ген, который «запускает» выработку фермента. Ген работает – фермент выделяется. Нет такого гена или он дефектный – привет тебе, крайне редкий случай первичной лактазной недостаточности.Работа гена управляется специальным «рубильником». У малышей этот «рубильник» выключен, поэтому ген работает, фермент выделяется, молочный сахар переваривается.С возрастом (в 3-10 лет) «рубильник» включается – и ген перестает работать. Ген не работает – фермент не выделяется.В общем, схема простая: ген работает – фермент есть / ген не работает – фермента нет. Работает ген или нет – регулируется рубильником.При этом работа гена может выключаться полностью, а может частично, т.е. ген продолжает работать и фермент синтезируется, но не так активно. Генетики маркируют это следующим образом:- с-13910С – ген работать не будет- с-13910Т – ген работать будет, на 50-70%Поскольку генов у нас всегда по два – один от папы, другой от мамы – возможны следующие варианты:- С/С – человек ПОСЛЕ 3-10 лет вообще не будет переваривать молочный сахар.- С/Т – человек ПОСЛЕ 3-10 лет будет переваривать молочный сахар, но в небольших количествах. В капучино или мороженом – да, а в молоке с пенкой – уже нет.- Т/Т – человек ПОСЛЕ 3-10 лет пьет молоко литрами и ничего плохого ему не делаетсяОбратите внимание, что речь идет не о самом гене, который заставляет организм вырабатывать фермент! Речь идет о рубильнике (регуляторная область гена лактазы LCT (LACTASE gene), который определяет работу этого гена у ВЗРОСЛЫХ/СТАРШИХ ДЕТЕЙ!Таким образом, если вы получили страшный результат «С/С -- обнаружен полиморфизм, ассоциированный с непереносимостью лактозы, в гомозиготной форме», то это значит только то, что с высокой долей вероятности, после 3 лет ваш ребенок наотрез откажется пить молоко и, нередко, вообще употреблять молочные и кисломолочные продукты.ИТАК:делать генетический анализ на лактазную недостаточность имеет смысл только после 1,5-3 летрезультат этого анализа может сказать что-то ценное только о том, будет или нет ребенок переносить молоко и молочные продукты после 3 лет