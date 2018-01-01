Семь причин включить в рацион квашеную капусту

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В марте сезон простудных заболеваний на самом пике, а чтобы оставаться здоровыми врачи рекомендуют есть квашеную капусту.Сама по себе капуста - один из самых полезных овощей, который должен присутствовать в ежедневном меню, независимо от времени года. Так уж повелось, что летом все едят свежую капусту, а зимой - квашеную. Хотя, и та и другая доступны нам круглый год.1.. Регулярное употребление квашеной капусты - залог быстрого обмена веществ и отсутствия таких проблем, как запор.К тому же, во время брожения при квашении капусты, в ее соке размножаются полезные бактерии, которые заселяют кишечник и нормализуют его микрофлору.2.. Особенно это необходимо, когда человек болеет и у него снижен аппетит.3., только здесь вся польза содержится в соке квашеной капусты, а не в ней самой.4., потому как в ней витамина С больше, чем в лимонах.5., поэтому улучшается кровообращение и обеспечивается поддержка сердцу и сосудам.6., ведь в 100 г капусты всего 27 калорий, а чувство насыщения появляется уже после съеденной порции. Ее можно кушать даже на ужин.7.за счет витаминов В в своем составе, а также помогает усваиваться белку и аминокислотам, опять-таки, благодаря витаминам этой группы.Как мы видим, полезных свойств у квашеной капусты достаточно, для того, чтобы кушать ее каждый день. Тем более, что сезон этого блюда скоро завершится, а на смену ему придет свежая капуста, которая не менее полезна для здоровья.м