Сердечные недруги. Что делать, чтобы защитить себя от инфаркта?

От болезней сердца в мире умирают 17 млн человек в год. По прогнозам, к 2030 году эта цифра увеличится до 23 млн. Можно ли изменить эту тенденцию?— Заболевания сердечно-сосудистой системы считают одним из главных проявлений старения, а посещать кардиолога должен каждый человек после 40-45 лет. Но важно осознавать, что неправильно воспринимать болезни сердца как приговор. Сегодня существуют эффективные методы лечения практически всех видов сердечных недугов, задача пациентов — находиться под врачебным наблюдением и не забывать принимать таблетки.Самое грозное (и, к сожалению, одновременно самое распространённое) заболевание — ишемическая болезнь сердца, которая в любой момент может привести к инфаркту миокарда или внезапной смерти. С каждым годом растёт число пациентов с патологией клапанов сердца.Генетика в кардиологии играет роль «первой скрипки». Если у ближайших родственников были инфаркты и инсульты (особенно до 50 лет) или случаи внезапной смерти, человек обязательно должен находиться под наблюдением врача. Важно понимать, что при правильном образе жизни и медицинском наблюдении плохую наследственность можно нивелировать.Болезни сердца справедливо считаются болезнями зрелого возраста. Однако пик сердечных приступов у мужчин приходится на 39-55 лет. Раньше считалось, что женщины сталкиваются с болезнями сердца только после менопаузы, когда защитное влияние женских гормонов постепенно сходит на нет. Но сейчас разницы практически нет, и зачастую «взрослые» сердечные недуги наблюдаются и у молодых женщин.Отличить опасные симптомы от безопасных может только врач. Насторожить должно любое отклонение от нормы — слабость, бледность, беспокойство, плохой сон, чувство одышки (нехватки воздуха), боль в груди, сильное сердцебиение.Да, это, к сожалению, очень распространённая ситуация. Сердечные катастрофы зачастую происходят на фоне полного благополучия, а их первым и единственным симптомом может быть острая сердечная недостаточность или внезапная смерть. Поэтому самый надёжный способ выявления сердечных недугов и предупреждения грозных осложнений — плановый визит к врачу. При этом нужно учитывать, что все болезни омолодились: если раньше проходить профилактические осмотры рекомендовалось с 40 лет, то теперь — даже с 30-35.Врачи должны начинать работать с пациентом, когда болезни ещё нет, но есть факторы риска её возникновения (лишний вес, сахарный диабет, курение, высокий уровень холестерина или артериального давления и т. д.). Если удаётся их устранить, заболевание может не возникнуть.Важна и вторичная профилактика, цель которой — предотвращение развития осложнений уже имеющегося заболевания. Например, если у пациента развилась ишемическая болезнь сердца, нужно предотвратить инфаркт миокарда. И медики уже умеют это.При некоторых состояниях операция действительно необходима. Однако отношение к кардиохирургическим вмешательствам серьёзно изменилось. Изменились и критерии определения показаний к ним. Так, в современных европейских и американских стандартах указано, что операция может выполняться лишь в случае, когда все профильные специалисты (кардиологи, кардиохирурги и другие участники лечебного процесса) придут к единому мнению о её необходимости и отсутствии противопоказаний к ней. Такой подход даже имеет название — «обсуждение «сердечной командой». Результатов, сопоставимых с хирургическими, теперь можно достигнуть с помощью менее агрессивных воздействий.