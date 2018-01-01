Выдумки неврологов. Зачем врачи ставят несуществующие диагнозы?
Есть диагнозы, которые очень любят использовать некоторые врачи (особенно недостаточно квалифицированные неврологи и терапевты).
Слова из трёх букв
В неврологии таких диагнозов как минимум два. Один из них – вегетососудистая дистония (или ВСД), которую также порой называют нейроциркуляторной или дисциркуляторной дистонией. Симптомами ВСД считаются: нарушение сна, учащённое сердцебиение, слабость, потеря аппетита, головокружение, повышенная утомляемость, головная боль, затруднение дыхания, избыточная потливость. Также могут быть приступы необоснованного страха (панические атаки).
Поскольку чётких критериев и методов диагностики этого «заболевания» нет, а его симптомы крайне многочисленны и разнообразны, то за аббревиатурой ВСД легко замаскировать огромное число разных заболеваний.
Обычно ВСД «лечат» препаратами, улучшающими работу сосудов, и ноотропами. Как правило, бесполезно и то и другое. Что касается ноотропов, то это вообще лекарства с недоказанным механизмом действия, не проходившие адекватных клинических исследований и потому не имеющие доказательной базы, соответствующей стандартам доказательной медицины. Если они кому и помогают, положительный результат может быть объясним лишь одним эффектом плацебо. Поэтому, если врач ставит диагноз «ВСД» и собирается назначить лечение, ищите другого специалиста.
ВСД неврологи, как правило, ставят молодым людям, а когда к врачу приходит пациент старшего возраста, то он чаще всего может услышать второй популярный диагноз – ДЦЭ (дисциркуляторная энцефалопатия). Также врачебный вердикт может звучать как «хроническая ишемия мозга». Несмотря на то что такое заболевание действительно фигурирует в МКБ?10 (Международная классификация болезней) под общим названием «цереброваскулярные заболевания» наряду с инсультом и некоторыми другими более редкими патологиями, на практике такой мудрёный диагноз с лёгкостью, буквально на глаз, может быть поставлен любому пожилому человеку, жалующемуся на провалы в памяти, головную боль, головокружение.
Не те исследования
Многие врачи априори уверены, что у стариков такие симптомы могут быть связаны исключительно с атеросклерозом сосудов, питающих мозг. Хотя на самом деле головокружение и головная боль очень редко связаны с плохой работой сосудов. Обычно имеются совсем другие заболевания, поэтому прописанные сосудистые препараты, естественно, человеку не помогут.
Конечно, ухудшение мыслительных способностей и памяти может возникать и из-за плохого поступления крови к сосудам мозга, но, чтобы в этом убедиться, необходимо сначала провести диагностику. Но не абы какую, а ту, которая будет информативна. Как правило, при подобных жалобах требуется назначить пациенту компьютерную или магнитно-резонансную томографию (в режиме ангиографии). Никакой ЭЭГ (эхоэнцефалографии, нужной только для диагностики эпилепсии), а тем более морально устаревшей РЭГ (реоэнцефалографии) и других бесполезных исследований проводить не нужно. Поэтому лучше потратить время на поиски хорошего специалиста, который направит больного на те исследования, которые действительно нужны.
Головная боль как болезнь
Очень часто диагнозы «ВСД» и «ДЦЭ» врачи ставят пациентам, страдающим первичной головной болью – мигренью, болью напряжения или кластерными (пучковыми) болями. Эти заболевания не связаны с какими-то другими патологиями и имеют своё, отдельное специфическое лечение. Чтобы их диагностировать, исследований проводить не нужно. Грамотному неврологу достаточно внимательно изучить жалобы больного и провести неврологический осмотр.
Например, считается, что мигрень бывает только у молодых людей (преимущественно у женщин), а с возрастом (особенно в климаксе) всегда проходит. Но это не всегда так. Эта болезнь встречается и у мужчин (хоть и втрое реже, чем у слабого пола), и у пожилых людей. Приступы мигрени снимают нестероидными препаратами и особыми лекарствами – триптанами.
Головные боли напряжения, при которых голову сжимает, словно обручем, – тоже очень частое явление. Вместе с мигренью они составляют 99% всех первичных головных болей. Их появление связано со спазмом околочерепных мышц и связок головы. Такое заболевание возникает не только от стрессов, тревоги и депрессии, но и от длительной неправильной позы, неправильного поднятия тяжестей и прочего. Справиться с этой болью помогут обезболивающие лекарства, а предотвратить – правильный образ жизни, позитивный настрой и гимнастика.
Зрение ни при чём
Наконец, бывают и кластерные (пучковые) боли. Они встречаются редко (всего у 0,4% людей), при этом они крайне загадочны и очень мучительны. Страдают ими, как правило, мужчины. Их особенность и отличие от мигрени не только в этом, но и в том, что они возникают не время от времени, а действуют очень кучно, пучком. То есть человек может целый год жить нормально, а потом вдруг в течение одного месяца или какого-то иного периода в году начинает ежедневно (и даже несколько раз в день) страшно мучиться от нестерпимых приступов боли (болевой пучок, или «кластер»). Потом всё проходит, как и не бывало. Но только до следующего раза.
Приступ длится недолго – час-полтора, но боль порой бывает такой силы, что людей посещают мысли о суициде. Болит при этом не только сама голова, а и за глазом. При этом сам этот глаз краснеет и слезится. Поэтому пациенты с кластерными болями часто обращаются к офтальмологам, но, естественно, помощи не получают, потому что со зрением у них всё в порядке. И только попав к хорошему неврологу, они испытывают облегчение. Кластерную боль устраняют триптаны, принимать которые нужно не в таблетках, а в виде подкожных инъекций (лекарства специально выпускаются в виде шприц-ручки). Также в комплексном лечении могут применяться блокаторы кальциевых канальцев и антиаритмические (сердечные) препараты, а также кортикостероиды.
Что может скрываться:
- за диагнозом «ВСД» – мигрень, головная боль напряжения, кластерные головные боли, гипертония, гипертиреоз, депрессия и тревожные расстройства, синдром раздражённого кишечника, позиционное головокружение и многие другие;
- за диагнозом «ДЦЭ» – атеросклероз сосудов, мигрень, болезнь Альцгеймера, гипертония, депрессия, болезнь Меньера и другие.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил stefan в категорию Неврология
Добавить комментарий