Выдумки неврологов. Зачем врачи ставят несуществующие диагнозы?



за диагнозом «ВСД» – мигрень, головная боль напряжения, кластерные головные боли, гипертония, гипертиреоз, депрессия и тревожные расстройства, синдром раздражённого кишечника, позиционное головокружение и многие другие;



за диагнозом «ДЦЭ» – атеросклероз сосудов, мигрень, болезнь Альцгеймера, гипертония, депрессия, болезнь Меньера и другие.



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Медицинские термины для обывателя – как китайская грамота. Но порой за мудрёным и многословным диагнозом скрывается не серьёзная патология, а банальная недостаточная диагностика.Есть диагнозы, которые очень любят использовать некоторые врачи (особенно недостаточно квалифицированные неврологи и терапевты).В неврологии таких диагнозов как минимум два. Один из них – вегетососудистая дистония (или ВСД), которую также порой называют нейроциркуляторной или дисциркуляторной дистонией. Симптомами ВСД считаются: нарушение сна, учащённое сердцебиение, слабость, потеря аппетита, головокружение, повышенная утомляемость, головная боль, затруднение дыхания, избыточная потливость. Также могут быть приступы необоснованного страха (панические атаки).Поскольку чётких критериев и методов диагностики этого «заболевания» нет, а его симптомы крайне многочисленны и разнообразны, то за аббревиатурой ВСД легко замаскировать огромное число разных заболеваний.Обычно ВСД «лечат» препаратами, улучшающими работу сосудов, и ноо­тропами. Как правило, бесполезно и то и другое. Что касается ноотропов, то это вообще лекарства с недоказанным механизмом действия, не проходившие адекватных клинических исследований и потому не имеющие доказательной базы, соответствующей стандартам доказательной медицины. Если они кому и помогают, положительный результат может быть объясним лишь одним эффектом плацебо. Поэтому, если врач ставит диагноз «ВСД» и собирается назначить лечение, ищите другого специалиста.ВСД неврологи, как правило, ставят молодым людям, а когда к врачу приходит пациент старшего возраста, то он чаще всего может услышать второй популярный диагноз – ДЦЭ (дисциркуляторная энцефалопатия). Также врачебный вердикт может звучать как «хроническая ишемия мозга». Несмотря на то что такое заболевание действительно фигурирует в МКБ?10 (Международная классификация болезней) под общим названием «цереброваскулярные заболевания» наряду с инсультом и некоторыми другими более редкими патологиями, на практике такой мудрёный диагноз с лёгкостью, буквально на глаз, может быть поставлен любому пожилому человеку, жалующемуся на провалы в памяти, головную боль, головокружение.Многие врачи априори уверены, что у стариков такие симптомы могут быть связаны исключительно с атеросклерозом сосудов, питающих мозг. Хотя на самом деле головокружение и головная боль очень редко связаны с плохой работой сосудов. Обычно имеются совсем другие заболевания, поэтому прописанные сосудистые препараты, естественно, человеку не помогут.Конечно, ухудшение мыслительных способностей и памяти может возникать и из-за плохого поступления крови к сосудам мозга, но, чтобы в этом убедиться, необходимо сначала провести диаг­ностику. Но не абы какую, а ту, которая будет информативна. Как правило, при подобных жалобах требуется назначить пациенту компьютерную или магнитно-резонансную томографию (в режиме ангиографии). Никакой ЭЭГ (эхоэнцефалографии, нужной только для диагностики эпилепсии), а тем более морально устаревшей РЭГ (реоэнцефалографии) и других бесполезных исследований проводить не нужно. Поэтому лучше потратить время на поиски хорошего специалиста, который направит больного на те исследования, которые действительно нужны.Очень часто диагнозы «ВСД» и «ДЦЭ» врачи ставят пациентам, страдающим первичной головной болью – мигренью, болью напряжения или кластерными (пучковыми) болями. Эти заболевания не связаны с какими-то другими патологиями и имеют своё, отдельное специфическое лечение. Чтобы их диагностировать, исследований проводить не нужно. Грамотному неврологу достаточно внимательно изучить жалобы больного и провести неврологический осмотр.Например, считается, что мигрень бывает только у молодых людей (преимущественно у женщин), а с возрастом (особенно в климаксе) всегда проходит. Но это не всегда так. Эта болезнь встречается и у мужчин (хоть и втрое реже, чем у слабого пола), и у пожилых людей. Приступы мигрени снимают нестероидными препаратами и особыми лекарствами – триптанами.Головные боли напряжения, при которых голову сжимает, словно обручем, – тоже очень частое явление. Вместе с мигренью они составляют 99% всех первичных головных болей. Их появление связано со спазмом околочерепных мышц и связок головы. Такое заболевание возникает не только от стрессов, тревоги и депрессии, но и от длительной неправильной позы, неправильного поднятия тяжестей и прочего. Справиться с этой болью помогут обезболивающие лекарства, а предотвратить – правильный образ жизни, позитивный настрой и гимнастика.Наконец, бывают и кластерные (пучковые) боли. Они встречаются редко (всего у 0,4% людей), при этом они крайне загадочны и очень мучительны. Страдают ими, как правило, мужчины. Их особенность и отличие от мигрени не только в этом, но и в том, что они возникают не время от времени, а действуют очень кучно, пучком. То есть человек может целый год жить нормально, а потом вдруг в течение одного месяца или какого-то иного периода в году начинает ежедневно (и даже несколько раз в день) страшно мучиться от нестерпимых приступов боли (болевой пучок, или «кластер»). Потом всё проходит, как и не бывало. Но только до следующего раза.Приступ длится недолго – час-полтора, но боль порой бывает такой силы, что людей посещают мысли о суициде. Болит при этом не только сама голова, а и за глазом. При этом сам этот глаз краснеет и слезится. Поэтому пациенты с кластерными болями часто обращаются к офтальмологам, но, естественно, помощи не получают, потому что со зрением у них всё в порядке. И только попав к хорошему неврологу, они испытывают облегчение. Кластерную боль устраняют триптаны, принимать которые нужно не в таблетках, а в виде подкожных инъекций (лекарства специально выпускаются в виде шприц-ручки). Также в комплексном лечении могут применяться блокаторы кальциевых канальцев и антиаритмические (сердечные) препараты, а также кортикостероиды.