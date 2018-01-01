Несложный способ забыть о боли в суставах

Медики подсказали, как предупредить развитие суставных заболеваний.Наиболее распространенными заболеваниями суставов являются артрит, радикулит, остеохондроз и артроз. Чаще всего с ними сталкиваются люди преклонного возраста и те, кто мало двигается, а также ведет сидячий образ жизни.Ученые провели множество исследований, дабы определить самый эффективный способ профилактики суставных болезней, главным симптомом которых является боль в ногах, руках, спине и шее.Оказывается, "скандинавская ходьба" может помочь человеку не только поддерживать свое тело в тонусе, но и избавляться от лишних килограммов, а также препятствовать закупорке сосудов, что в итоге рано или поздно приводит к болям в суставах.Скандинавская ходьба - это прогулка умеренным шагом с использованием специальных палок. Нередко, люди берут с собой лыжные палки, если специальных для скандинавской ходьбы у них под рукой не оказалось.Ученые считают, что скандинавская ходьба защищает суставы человека ничуть не хуже других видов спорта. Но самое главное - не начинать заниматься ею без поддержки профессионального тренера.Эксперт сможет подобрать индивидуально темп, расстояние, время суток для скандинавской ходьбы, благодаря чему такие несложные тренировки будут заботиться о здоровье во всех направлениях.Медики рекомендуют раз в день совершать "скандинавскую" прогулку на 5-7 километров всем без исключения, таким образом на 80% человек сможет обезопасить себя от суставных заболеваний.