Несложный способ забыть о боли в суставах
Наиболее распространенными заболеваниями суставов являются артрит, радикулит, остеохондроз и артроз. Чаще всего с ними сталкиваются люди преклонного возраста и те, кто мало двигается, а также ведет сидячий образ жизни.
Ученые провели множество исследований, дабы определить самый эффективный способ профилактики суставных болезней, главным симптомом которых является боль в ногах, руках, спине и шее.
Уникальное средство предупреждения болезней суставов
Оказывается, "скандинавская ходьба" может помочь человеку не только поддерживать свое тело в тонусе, но и избавляться от лишних килограммов, а также препятствовать закупорке сосудов, что в итоге рано или поздно приводит к болям в суставах.
Скандинавская ходьба - это прогулка умеренным шагом с использованием специальных палок. Нередко, люди берут с собой лыжные палки, если специальных для скандинавской ходьбы у них под рукой не оказалось.
Достойная альтернатива спорту
Ученые считают, что скандинавская ходьба защищает суставы человека ничуть не хуже других видов спорта. Но самое главное - не начинать заниматься ею без поддержки профессионального тренера.
Эксперт сможет подобрать индивидуально темп, расстояние, время суток для скандинавской ходьбы, благодаря чему такие несложные тренировки будут заботиться о здоровье во всех направлениях.
Медики рекомендуют раз в день совершать "скандинавскую" прогулку на 5-7 километров всем без исключения, таким образом на 80% человек сможет обезопасить себя от суставных заболеваний.
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Добавил stefan в категорию Ревматология
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