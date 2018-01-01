Восемь полезных продуктов, которыми можно заменить вредные
Многие люди ищут способы, благодаря которым можно было бы кушать вкусно, но при этом не вредить своему здоровью. Диетологи утверждают, что это возможно, нужно лишь знать, какими продуктами заменить вредную пищу.
Этот список поможет вам сбалансировать рацион питания, исключив из него продукты, не приносящие никакой пользы организму, а только вред:
Овсяные хлопья вместо панировочных сухарей. Панировочные сухари изготавливаются из хлеба, плюс - котлеты и другие продукты обжариваются в сухарях, а это значит, что вместе с мукой вы потребляете много лишнего масла. Лучше использовать измельченные овсяные хлопья для панировки мяса, рыбы и так далее. И старайтесь наливать меньше масла в сковороду или противень.
Сухарики из белого хлеба отлично заменяются орехами. Здесь и объяснять нечего, ведь белый хлеб, в каком бы он виде не был, вреден. Орехи очень калорийны, но в них содержатся полезные жирные кислоты и растительный белок, поэтому их смело можно назвать - лучшим заменителем сухариков.
Лимонным соком уже давно заменяют соль люди, знающие толк в правильном питании. Вкус блюда будет необычным, но таким образом вы принесете максимум пользы своему здоровью и со временем привыкнете заменять соль свежим лимонным соком.
Чипсы из яблок, свеклы, цукини и других овощей намного полезнее картофельных, но готовить их лучше дома, используя минимум соли. Особенно полезны овощные и фруктовые чипсы, подсушенные без масла.
Вместо хлеба с маслом ешьте тосты с пастой из авокадо. В сливочном масле много холестерина, а в авокадо - масса полезных жирных кислот.
Муку высшего сорта можно заменить мукой грубого помола, тогда ваша фигура не пострадает.
В яичницу и другие блюда вместо бекона лучше добавлять молотую паприку. Бекон, как не крути, содержит много жира. В паприке жира нет, а вкус блюд с ней ничуть не хуже, чем с беконом.
Если не хотите поправиться, то готовьте пюре не из картошки, а из цветной капусты. Капустное пюре в четыре раза менее калорийно, нежели картофельное.
Стоит отметить, что продукты-заменители вредностей из этого списка доступны каждому, плюс ко всему, они еще и заботятся об улучшении здоровья.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил student в категорию Разное
Добавить комментарий