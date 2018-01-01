Восемь полезных продуктов, которыми можно заменить вредные

Диетологи подсказали, как питаться без вреда для фигуры и здоровья в целом.Многие люди ищут способы, благодаря которым можно было бы кушать вкусно, но при этом не вредить своему здоровью. Диетологи утверждают, что это возможно, нужно лишь знать, какими продуктами заменить вредную пищу.Панировочные сухари изготавливаются из хлеба, плюс - котлеты и другие продукты обжариваются в сухарях, а это значит, что вместе с мукой вы потребляете много лишнего масла. Лучше использовать измельченные овсяные хлопья для панировки мяса, рыбы и так далее. И старайтесь наливать меньше масла в сковороду или противень.Здесь и объяснять нечего, ведь белый хлеб, в каком бы он виде не был, вреден. Орехи очень калорийны, но в них содержатся полезные жирные кислоты и растительный белок, поэтому их смело можно назвать - лучшим заменителем сухариков.Вкус блюда будет необычным, но таким образом вы принесете максимум пользы своему здоровью и со временем привыкнете заменять соль свежим лимонным соком.Особенно полезны овощные и фруктовые чипсы, подсушенные без масла.В сливочном масле много холестерина, а в авокадо - масса полезных жирных кислот.Бекон, как не крути, содержит много жира. В паприке жира нет, а вкус блюд с ней ничуть не хуже, чем с беконом.Капустное пюре в четыре раза менее калорийно, нежели картофельное.Стоит отметить, что продукты-заменители вредностей из этого списка доступны каждому, плюс ко всему, они еще и заботятся об улучшении здоровья.