Японские ученые назвали самый легкий метод экспресс-похудения

Оказывается, секрет быстрого похудения очень прост.Люди, которые имеют лишний вес и хотят от него избавиться, желают получить мгновенный результат. Но, как известно, избыточная масса тела появляется не за один-два дня, соответственно, и сбросить ее не получится быстро.Эксперты по похудению неустанно повторяют, что начать худеть можно только в том случае, если полностью перевернуть с ног на голову свой образ жизни, изменив пищевые привычки и начав физически активничать. Никак по-другому похудеть без вреда для здоровья у вас не получится.Диетическое низкокалорийное питание, в дополнение которому выступает спорт, обеспечивает постепенную потерю лишних килограммов. Приблизительно, в месяц человек может на правильном питании и регулярных тренировках сбрасывать 10 кг, но это только когда первоначальный вес более 100 кг.Остальным попросту придется смириться с тем, что методов более быстрого и безболезненного похудения не существует. Хотя, японские диетологи немного иного мнения.Около пяти лет ученые из Японии изучали анкеты десятков тысяч добровольцев медицинских исследований, в которых были указаны некоторые, как оказалось, немаловажные факторы.Больше остальных ученых интересовал вопрос о том, с какой скоростью люди едят. Выяснилось, что количество тех, кто ест на ходу, практически не пережевывая пищу, от чего имеет одну из степеней ожирения, составляет 45%.Другие участники исследования, которые отметили, что всегда едят медленно и долго пережевывают еду, в два раза меньше, чем предыдущие претенденты страдают от лишнего веса.Следуя из всего вышесказанного, вывод таков: если тщательно пережевывать здоровую низкокалорийную еду и много двигаться, то лишние килограммы будут таять на глазах у вас самих и окружающих.