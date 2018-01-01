Эти продукты могут спровоцировать развитие рака
Онкологические заболевания являются одними из самых страшных неинфекционных недугов, поэтому каждый ищет ответ на вопрос "как предупредить рак?". Ученые - не исключение, они из года в год проводят новые исследования и пытаются определить, что становится провокатором трансформации здоровых клеток человеческого организма в раковые.
Уже не одно исследование показало, что образ жизни человека играет ключевую роль в том, попадет он в группу риска онкологических заболеваний или нет. Здесь очень важно то, чем и как питается человек, есть ли у него вредные привычки, состоялся ли он в семейном, профессиональном и социальном плане, подвергается стрессам иль нет и так далее.
Самый больший вред здоровью человек наносит себе сам, поедая следующие продукты:
- сладкая газированная вода;
- жареные мясные или куриные нагетсы;
- пища быстрого приготовления, в том числе лапша, пюре, супы, каши и так далее;
- полуфабрикаты, которые еще до попадания на ваш стол содержат максимум соли и канцерогенных жиров;
- шоколадные батончики;
- пирожные, торты;
- все закуски в упаковках - чипсы, сухарики, орешки, так как в них кроме усилителей вкуса, консервантов, канцерогенов, калорий, жиров и прочих вредных составляющих ничего и нет;
- алкоголь и никотин.
Если вы предрасположены к раку (наследственная предрасположенность) и ведете нездоровый образ жизни, то проходить обследование на рак необходимо не реже одного раза в год, а еще лучше - изменить привычки, отказаться от сигарет и спиртного, начать питаться сбалансировано, полноценно спать и отдыхать, расслабляться, а не допускать свое состояние до депрессии из-за постоянного нервного напряжения.
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