Эти продукты могут спровоцировать развитие рака

Ученые перечислили самые вредные продукты, которые лучше исключить и рациона питания.Онкологические заболевания являются одними из самых страшных неинфекционных недугов, поэтому каждый ищет ответ на вопрос "как предупредить рак?". Ученые - не исключение, они из года в год проводят новые исследования и пытаются определить, что становится провокатором трансформации здоровых клеток человеческого организма в раковые.Уже не одно исследование показало, что образ жизни человека играет ключевую роль в том, попадет он в группу риска онкологических заболеваний или нет. Здесь очень важно то, чем и как питается человек, есть ли у него вредные привычки, состоялся ли он в семейном, профессиональном и социальном плане, подвергается стрессам иль нет и так далее.- сладкая газированная вода;- жареные мясные или куриные нагетсы;- пища быстрого приготовления, в том числе лапша, пюре, супы, каши и так далее;- полуфабрикаты, которые еще до попадания на ваш стол содержат максимум соли и канцерогенных жиров;- шоколадные батончики;- пирожные, торты;- все закуски в упаковках - чипсы, сухарики, орешки, так как в них кроме усилителей вкуса, консервантов, канцерогенов, калорий, жиров и прочих вредных составляющих ничего и нет;- алкоголь и никотин.Если вы предрасположены к раку (наследственная предрасположенность) и ведете нездоровый образ жизни, то проходить обследование на рак необходимо не реже одного раза в год, а еще лучше - изменить привычки, отказаться от сигарет и спиртного, начать питаться сбалансировано, полноценно спать и отдыхать, расслабляться, а не допускать свое состояние до депрессии из-за постоянного нервного напряжения.