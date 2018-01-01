Ученые назвали витамин, который способен защитить от рака

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Важно провести более детальное исследование разных форм витамина Е.Ученые из Центра по исследованию рака университета Рутгерс и Института рака в Нью-Джерси считают, что витамин Е действительно может быть профилактикой рака.Речь идет о двух формах витамина Е — гамма-и дельта-токофероле – которые содержатся в соевом, рапсовом и кукурузном маслах, а также в орехах.Эти масла действительно способны предотвратить рак толстой кишки, легких, молочной железы и простаты.Ученые провели испытания на животных также эпидемиологических исследования с участием людей, в которых исследовали связь между витамином Е и раком.Испытания на животных показали, что гамма- и дельта-токоферолы действительно предотвращают рак толстой кишки, легких, молочной железы и простаты.«Когда животные подвергались воздействию канцерогенных веществ, у членов группы, в рационе которой были эти виды токоферолов, реже развивались опухоли» — констатировали ученые.А вот по поводу другой, часто используемой формы витамина Е, альфа-токофероле, мнения разделились.Исследователи предполагают, что он не только не предотвращает рак простаты, но его использование значительно повышает риск этого заболевания среди здоровых людей.Именно поэтому, говорит ученые, важно провести более детальное исследование разных форм витамина Е, чтобы окончательно внести ясность в этот вопрос, ведь альфа-токоферол остается самой популярной формой витамина Е.