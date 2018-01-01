О чём говорит внезапная потеря памяти в возрасте?
Необходимо срочно обратиться к невропатологу для исключения заболеваний головного мозга (болезни Альцгеймера, Паркинсона, опухоли мозга и т. д.) и к кардиологу для выявления возможных заболеваний сердца (в частности, атеросклеротического кардиосклероза, который приводит к нарушению ритма).
Причиной потери памяти могут стать также стрессы и депрессия.
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