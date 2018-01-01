Букет болезней от букета роз: чем опасны для женщин праздничные цветы

Выяснилось, что праздничные цветы могут быть заражены опасными паразитами - трипсами. Как только эти насекомые попадают в дом, то в миг погибают все растения. А у хозяйки - от букета роз появляется букет болезней.Дареным цветам Наталья смотрит бутоны. Каждый букет - под оптическим стеклом. Говорит, врага надо знать в лицо. Этот самый враг, поселившийся в охапке роз, погубил все ее комнатные цветы, которые пришлось скормить улиткам.Прожорливая букашка не брезгует ничем. Розы, герберы, тюльпаны, лилии, мимозы и чем больше, тем лучше. Но и ненасытным троглодитам тоже не чуждо чувство прекрасного.С начала года проворные паразиты съели уже десять тысяч цветов и на этом останавливаться не собираются. В Адлере таможенники задержали 100 килограммов свежесрезанной мимозы, которую везли из Абхазии. Зараженные растения были обречены - болели уже давно. Такой букет и дня не простоит. Цветы моментально зачахнут вместе с чувствами девушки к избраннику, который даже и не подозревает, что одарил свою пассию букетом с ядовитым Трипсом..Таможенный пост в Можайском районе. Внутри фуры – миллион алых из Голландии и не только. Уже завтра бутоны разъедутся по магазинам и цветочным палаткам. А потом разойдутся по рукам покупателей. Если конечно их не отправят на больничный. Проверка выборочная. С цветами здесь особо не церемонятся. Досматривают с пристрастием да так, что шипы летят.Но ведь каждый цветок не проверишь. Так, зараженные цветы переходят из рук в руки вместе с паразитами. Продавцы цветочных палаток в канун праздника собирают урожай, для них это самое прибыльное время.Уличные цветочные спекулянты потирают руки. Бизнес процветает. Охапка мимоз цвета разлуки, которые многие и за цветы-то не считают, продают по стоимости дизайнерского букета от профессионального флориста. Продавцы готовы на любые уловки, чтобы обмануть покупателей. С виду шикарный букет, под декоративной упаковкой - сплошной цветочный обман.Сергей Глушко никогда не покупает готовые букеты. Тарзан - за классику. Никаких желтых тюльпанов для любимой женщины. Только розы - яркие и самые большие.Покупать готовые цветочные композиции не советуют и флористы. Мало ли что вам подложат в букет, уж лучше брать поштучно - так надежнее. Правда от прожорливых жуков и кусачих цен, и это - не спасет. Единственный выход - найти более практичный подарок , тем более что каждый настоящий мужчина точно знает, чего хочет его женщина.