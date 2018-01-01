В каких случаях врач должен приехать к ребёнку на дом?

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Ребёнок проснулся с сильным насморком. Попробовала вызвать участкового на дом, но мне предложили прийти с ребёнком в поликлинику. Днём температура поднялась до 38, и я позвонила по телефону 03. Врачи «скорой помощи» пригрозили штрафом за ложный вызов - оказалось, что у дочери ОРВИ, а «скорая» - для экстренных случаев. Врачи правы?В корне неправы! Родителям надо знать свои права.Решение, отправлять ли участкового врача к ребёнку, в принципе, а также какую бригаду направить по вызову (скорой или неотложной помощи), принимает диспетчер на основании слов родителей, которые, не обладая медицинскими знаниями, описывают ситуацию так, как они её видят. Если специалист считает, что состояние ребёнка стабильно, он может предложить прийти в поликлинику самостоятельно. Но если родители уверены, что врач необходим, они могут настоять на вызове, связавшись с руководством поликлиники или обратившись в свою страховую компанию. На практике решение почти всегда принимается в пользу ребёнка.Чаще всего, поскольку все процессы в детском организме протекают быстро, при вызовах врача к ребёнку диспетчеры руководствуются правилами гипер­диагностики - лучше пере­страховаться, чем недооценить угрозу. Известны случаи, когда температура была вызвана не ОРВИ, а менингитом, а боли в животе - не отравлением, а травмой живота.