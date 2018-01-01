Эти простые советы сделают кожу свежей и упругой

Диетолог поделилась рекомендациями о питании для улучшения состояния кожи.Улучшить свой внешний вид можно с помощью питания, которое стоит в приоритете перед косметикой. Продукты с витаминами А и С сохранят кожу свежей и подтянутой. Об этом сообщила врач-диетолог Оксана Скиталинская.Улучшить свой внешний вид можно с помощью питания, которое стоит в приоритете перед косметикой, отметила врач-диетолог.«Давно доказано, что косметические средства проникают в нашу кожу в незначительном количестве. Однако для сохранения свежести и упругости кожи основным является питание. От того, что мы употребляем внутрь, зависит главное - то, что наша кожа сияет, выглядит живой, гладкой, подтянутой и не обвисает.По словам О. Скиталинской, в этом аспекте важно, какие напитки мы пьем и какую пищу едим. Наша еда должна быть такой, чтобы в любом возрасте – в 20, 50 или 70 лет – наша кожа выглядела свежей, гладкой и красивой.«В первую очередь в нашем рационе должно быть примерно 75% фруктов, овощей и ягод, то есть, растительной пищи. Если представить круглую тарелочку и разделить ее на четыре части, то только лишь одну ее часть составляет белковая пища (25%). Это пища животного происхождения - яйца, молочные и кисломолочные продукты, нежирное мясо, нежирная птица и рыба. Продукты растительного происхождения – это бобовые (фасоль, соя, горох, бобы), орехи. Они составляют все остальное количество питания, причем большая часть из них должна быть термически необработанной - иными словами, употреблять эти продукты предпочтительнее в сыром виде», - подчеркнула диетолог.Врач добавила, что в первую очередь это должны быть продукты оранжевые, зеленые, красные и желтые, эти продукты богаты каратиноидами.«Каротиноиды - это жирорастворимые пигменты желтого, оранжевого и красного цветов. Каратиноидов существует очень много – примерно 600. Нашему организму их нужно около 50. Каратиноиды в организме превращаются в витамин А. Это эпителизирующее, ранозаживляющее средство. Витамин А придает коже гладкость, сохраняет молодость. Это также очень сильный антиоксидант, он защищает кожу от солнечных лучей, придавая ей красивый золотистый цвет», - пояснила О. Скиталинская.Диетолог также отметила, что, кроме витамина А, пища обязательно должна содержать много витамина С. Именно много. Этот витамин в организме не накапливается, то есть, он должен ежедневно поступать с пищей.«В первую очередь витамин С является сильным антиоксидантом. Он предохраняет кожу от так называемых свободных радикалов, которых много образуется при нездоровом питании, малой физической активности, курении, ночных бдениях, когда человек недосыпает, при тревожных состояниях. Витамин С стимулирует образование коллагена – основного белка кожи. Коллаген держит нашу кожу в тонусе, она не обвисает», - подчеркнула диетолог.По словам О. Скиталинской, витамин С должен поступать в организм в естественных формах, а не в виде таблеток. Биофлованоиды – это красные, оранжевые, синие и фиолетовые пигменты - содержатся в смородине, красном перце, зеленой петрушке и других продуктах. Всего этого нужно есть понемножку.«Считается, что норма витамина С в день – это 80 г, но сейчас говорят, что надо употреблять 100 г. Особенно курящим людям витамина С нужно употреблять больше», - заключила врач-диетолог.