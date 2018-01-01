Психологи рассказали, как понравиться себе и окружающим

Эти психологические приёмы способны изменить жизнь.Стремление нравиться всем и себе в человеке заложено самой природой. Для успешной социализации и построения качественных межличностных отношений нужно уметь вписываться в социальную среду, контролировать эмоции, иметь достойный морально-этический уровень, быть цельным и целеустремленным. Многим нужно обладать, кучу знаний и навыков иметь, чтобы быть тем, кто нравится и притягивает.Все известные личности, актеры, общественные деятели, писатели могут похвастаться качествами или атрибутами, которые являются индивидуальными, присущими только им. Кто-то узнаваем и притягателен необычной прической, другой будоражит взгляд ошеломляющей одеждой. Но запоминается и влечет не внешнее. Именно внутренние качества, некая демоническая «энергетичность» личности оставляют незабываемое послевкусие.И не нужно встречаться лично с автором глубокой книги или актером поразившего фильма, достаточно прикоснуться к творчеству или посылу в мир. Почему некоторые люди настолько мощные и влиятельные? Почему на одних молимся, а других считаем посредственностями и быстро забываем? Ниже перечислены качества лидеров, то есть тех, кто располагает к себе, манит, заинтересовывает.Скажите «нет» жалобам и оправданиямИзвестные харизматики внушают ощущение непоколебимости, мужества, мощности и мудрости не за счет количества прочитанных книг, а внутренней установки: все, что со мной происходит – результат моего выбора. Если мне что-то не нравится, результаты моей жизни неудовлетворительны, я должен изменить действие и мышление. Не полагайтесь на судьбу и не ропщите на пагубное влияние обстоятельств. Никто не виноват в ваших проблемах. Жалобы и оправдания – это способы снять с себя ответственность, быть слабым и печальным, чтобы не выйти из зоны комфорта и повлиять на собственную жизнь.ЦелеустремленностьКаждый великий человек – это обычный индивид с руками, ногами и головой, способной думать. Между людьми нет отличий. Мы разнимся лишь усилиями, которые прикладываем для постановки и достижения цели. Кто-то сидит на диване и доволен тем, что имеет. Другой пашет с утра до ночи, реализуя мечту жизни. У кого больше шансов стать лидером и самореализоваться?Учитесь, не покладая рукЛауреат Нобелевской премии или всемирно известный хирург непрерывно совершенствуют свои знания и навыки. Как школьники хватают неизвестное и новое, развивают интеллект, память. Новый опыт позволяет постоянно наполняться, будоражить уже существующие умения и образы, самоактуализироваться. Умный человек всегда притягивает, интересует. Учитесь всегда. Не ограничивайтесь школьным и институтским минимумом.Станьте хорошим собеседникомЛюди тянуться к тем, кто умеет хорошо говорить и слушать, искренне вникать переживаниям других. Говорите искренне и проявляйтесь естественно, шутите и будьте открытыми. Если до мастера слова вам далеко, запишитесь в театральную студию или курсы ораторского мастерства. Не желаете – тренируйтесь читать выразительно напротив зеркала и записывайте себя на диктофон. Так вы сможете оценить себя и поработать над устранением ошибок.Собственные границыПомните, самый важный человек во вселенной – это вы. Быть открытым, уверенным важно, но еще ценнее знать и демонстрировать свои границы. Знаменитые люди не рассказывают всем о подробностях личной жизни, не тратят бездумно деньги, берегут честь и уважение к себе, занимаются тем, что нравится, а не положено. Относитесь бережно к себе, не растрачивайтесь на глупых людей и ненужное материальное, умейте достойно отказывать и уходить вовремя. Постепенно внедряя эти вещи в жизнь, вы заметите как изменяется ее качество. Вы станете спокойнее, умиротвореннее, мудрее. Станете таким же, кем восхищались ранее!