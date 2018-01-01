Назван продукт, который снижает риск рассеянного склероза на 45%

Употребление рыбьего жира один раз в неделю связано со снижением риска рассеянного склероза на 45%. При этом исследователи не установили, насколько данный продукт способен повлиять на уже развившуюся болезнь.Достаточно употреблять рыбий жир или есть жирную рыбу всего один раз в неделю, как это уже снизит риск рассеянного склероза. Это тяжёлое аутоиммунное заболевание, которое приводит своих жертв к инвалидной коляске за несколько лет. При рассеянном склерозе организм начинает атаковать жировой защитный слой вокруг нервов под названием миелин, что затрудняет передачу сигналов от мозга к разным частям тела. Именно поэтому жертвы рассеянного склероза со временем лишаются нормальной управляемости телом, они не могут ходить и теряют независимость.Предварительные результаты исследования от американской компании Kaiser Permanente предполагают, что употребляющие жирную рыбу регулярно люди на 45% реже сталкиваются с рассеянным склерозом. Это значит, что простые диетические изменения способны предотвратить болезнь, причина развития которой всё ещё неизвестна науке. У каждого пациента рассеянный склероз развивается по-разному. У кого-то может произойти всего одно обострение, после которого последует длительная ремиссия, а кто-то может столкнуться с неуклонном ухудшением состояния, начинающегося от простых покалываний в конечностях и заканчивающегося неподвижностью, потерей зрения и общей слабостью. Чаще всего рассеянный склероз развивается с обострениями, между которыми наблюдаются ремиссии. С каждым очередным обострением появляются новые симптомы. Ремиссии могут занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. Однако болезнь всё равно доходит до той стадии, когда пациент становится инвалидом.Поскольку при рассеянном склерозе иммунная система организма начинает атаковать свои собственные ткани, то этот недуг называют аутоиммунной болезнью. Но являются ли его причинами генетические факторы или внешняя среда, наука всё ещё продолжает гадать. Традиционно к факторам риска рассеянного склероза относят возраст, пол, расу, семейную историю и курение. И вот теперь стало ясно, что употребление жирных кислот Омега-3, которыми насыщена жирная рыба, является одним из эффективных способов профилактики опасной болезни.