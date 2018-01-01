Ученые рассказали, как выжить при раке кишечника

Уменьшить смертность от ректального рака, а также снизить вероятность рецидива болезни возможно за счет употребления орехов. Данное заключение было сделано учеными из Йельского университета.Употребление грецких орехов, кешью и миндаля существенно повышает шансы на выживаемость при заболеваемости раком кишечника, установили эти специалисты. Вывод исследователей основан на результатах 7-летних наблюдений за 826 пациентами.Изучение образа жизни пациентов показало: люди, которые систематически употребляли орехи каждую неделю, сталкивались с рецидивами болезни реже, чем те, кто их не ел. В частности, как подсчитали врачи, употребление 60 граммов орехов в неделю на 42% снижало риск того, что опухоль вновь даст знать о себе.Еще более выраженный эффект дало употребление лесных орехов. У пациентов, которые их ели, вероятность рецидивов заболевания была снижена на 46%.Помимо этого, ученые обнаружили, что употребление орехов на 57% уменьшало смертность от рака кишечника.В ходе исследования было установлено, что среди пациентов, заболевших раком кишечника, чаще умирали те, кто имел резистентность к инсулину. При данном состоянии клетки организма не реагируют на обычную активность гормона инсулина, что приводит к развитию гипергликемии, сахарного диабета, разных метаболических нарушений. В свою очередь, употребление орехов снижало вероятность того, что у человека разовьется резистентность к инсулину.«Орехи плюс физическая активность, рацион с низким количеством сахара, поддержание здоровой массы тела – это основные факторы в борьбе с таким опасным заболеванием как колоректальный рак», - заявили авторы проекта.