Открытие европейских ученых расстроило любителей с

Смешивание этих напитках может привести к неприятным последствиям.Смешивать чай со сгущенным или кипяченым молоком вредно для здоровья, сообщили европейские ученые. По их словам, молоко вообще не стоит смешивать с другими напитками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.Они отметили, что при употреблении молока с другими жидкостями в пищевом тракте возникают проблемы.Одно из пагубных последствий такого смешивания – образование песка и камней в почках, заявили специалисты.Ученые отметили, что в связи с этим напитки стоит употреблять по отдельности, при этом молоко можно добавлять в кофе.