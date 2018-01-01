Открытие европейских ученых расстроило любителей с

Смешивание этих напитках может привести к неприятным последствиям.

Смешивать чай со сгущенным или кипяченым молоком вредно для здоровья, сообщили европейские ученые. По их словам, молоко вообще не стоит смешивать с другими напитками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Они отметили, что при употреблении молока с другими жидкостями в пищевом тракте возникают проблемы.

Одно из пагубных последствий такого смешивания – образование песка и камней в почках, заявили специалисты.

Ученые отметили, что в связи с этим напитки стоит употреблять по отдельности, при этом молоко можно добавлять в кофе.
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